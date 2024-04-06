本日4月6日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。
「クマーバ」
- テレビ東京：2024年4月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
「SHIBUYA♡HACHI」
- テレビ東京：2024年4月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
「オーイ！とんぼ」
- テレ東系列：2024年4月6日（土）より毎週土曜日10:00～
- BSテレ東：2024年4月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- 高知放送：2024年4月16日（火）より毎週火曜日25:24～
- 鹿児島讀賣テレビ：2024年4月18日（木）より毎週木曜日26:07～
- テレビ和歌山：2024年4月18日（木）より毎週木曜日24:05～
- 奈良テレビ：2024年4月20日（土）より毎週土曜日8:30～
- BS松竹東急：2024年5月5日（日）より毎週日曜日7:00～
「ワンルーム、日当たり普通、天使つき。」
- TOKYO MX：2024年4月6日（土）より毎週土曜日22:00～
- 関西テレビ放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日26:29～
- テレビ愛知：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:30～
- BS日テレ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日22:30～
- AT-X：2024年4月7日（日）より毎週日曜日21:30～
- 北海道テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:55～
- 新潟テレビ21：2024年4月15日（月）より毎週月曜日25:15～
- 秋田朝日放送：2024年4月15日（月）より毎週月曜日25:20～
- テレビ愛媛：2024年4月15日（月）より毎週月曜日25:30～
- 長崎文化放送：2024年4月24日（水）より毎週水曜日25:18～
- YTS山形テレビ：2024年4月25日（木）より毎週木曜日25:40～
- 北陸朝日放送：2024年5月11日（土）より毎週土曜日26:30～
「烏は主を選ばない」
- NHK総合：2024年4月6日（土）より毎週土曜日23:45～
「龍族 -The Blazing Dawn-」
- TOKYO MX：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- BS11：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- とちぎテレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- 群馬テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
- AT-X：2024年4月4月12日（金）20:30～
- ※AT-X以外では5月25日以降毎週土曜24:30～
「ザ・ファブル」
- 日本テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
- 札幌テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:59～
- 青森放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
- テレビ岩手：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
- 山形放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
- ミヤギテレビ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:59～
- 秋田放送：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:24～
- 福島中央テレビ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:56～
- テレビ新潟：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:29～
- テレビ信州：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:44～
- 山梨放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
- 静岡第一テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:55～
- 北日本放送：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:59～
- テレビ金沢：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:35～
- 福井放送：2024年4月12日（金）より毎週金曜日24:30～
- 中京テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:55～
- 讀賣テレビ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:05～（初回25:47～）
- 日本海テレビジョン：2024年4月9日（火）より毎週火曜日26:00～
- 広島テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:25～
- 山口放送：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:54～
- 四国放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:55～
- 西日本放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:25～
- 南海放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
- 高知放送：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:24～
- 福岡放送：2024年4月8日（月）より毎週月曜日25:59～
- 長崎国際テレビ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:29～
- 熊本県民テレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日24:59～
- 鹿児島讀賣テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:34～
- テレビ大分：2024年4月11日（木）より毎週木曜日24:59～（初回25:14～）
- テレビ宮崎：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:50～
- BS日テレ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日24:00～
- AT-X：2024年5月8日（水）より毎週水曜日23:00～
- アニマックス：2024年6月22日（土）より毎週土曜日21:30～
「夜のクラゲは泳げない」
- TOKYO MX：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:00～
- BS11：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:00～
- 関西テレビ：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:59～
- AT-X：2024年4月7日（日）より毎週日曜日22:30～
- HTB北海道テレビ：2024年4月8日（月）より毎週月曜日26:25～
「となりの妖怪さん」
- ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット：2024年4月6日（土）26:00～
- AT-X：2024年4月8日（月）より毎週月曜日23:30～
- BS12：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:00～