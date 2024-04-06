「クマーバ」ビジュアル(c)Kumarba Inc.

本日4月6日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。

「クマーバ」

  • テレビ東京：2024年4月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内

「SHIBUYA♡HACHI」

  • テレビ東京：2024年4月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内

「オーイ！とんぼ」

  • テレ東系列：2024年4月6日（土）より毎週土曜日10:00～
  • BSテレ東：2024年4月8日（月）より毎週月曜日24:30～
  • 高知放送：2024年4月16日（火）より毎週火曜日25:24～
  • 鹿児島讀賣テレビ：2024年4月18日（木）より毎週木曜日26:07～
  • テレビ和歌山：2024年4月18日（木）より毎週木曜日24:05～
  • 奈良テレビ：2024年4月20日（土）より毎週土曜日8:30～
  • BS松竹東急：2024年5月5日（日）より毎週日曜日7:00～

「ワンルーム、日当たり普通、天使つき。」

  • TOKYO MX：2024年4月6日（土）より毎週土曜日22:00～
  • 関西テレビ放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日26:29～
  • テレビ愛知：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:30～
  • BS日テレ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日22:30～
  • AT-X：2024年4月7日（日）より毎週日曜日21:30～
  • 北海道テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:55～
  • 新潟テレビ21：2024年4月15日（月）より毎週月曜日25:15～
  • 秋田朝日放送：2024年4月15日（月）より毎週月曜日25:20～
  • テレビ愛媛：2024年4月15日（月）より毎週月曜日25:30～
  • 長崎文化放送：2024年4月24日（水）より毎週水曜日25:18～
  • YTS山形テレビ：2024年4月25日（木）より毎週木曜日25:40～
  • 北陸朝日放送：2024年5月11日（土）より毎週土曜日26:30～

「烏は主を選ばない」

  • NHK総合：2024年4月6日（土）より毎週土曜日23:45～

「龍族 -The Blazing Dawn-」

  • TOKYO MX：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
  • BS11：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
  • とちぎテレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
  • 群馬テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:00～
  • AT-X：2024年4月4月12日（金）20:30～
  • ※AT-X以外では5月25日以降毎週土曜24:30～

「ザ・ファブル」

  • 日本テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 札幌テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:59～
  • 青森放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
  • テレビ岩手：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 山形放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
  • ミヤギテレビ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:59～
  • 秋田放送：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:24～
  • 福島中央テレビ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:56～
  • テレビ新潟：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:29～
  • テレビ信州：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:44～
  • 山梨放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 静岡第一テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:55～
  • 北日本放送：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:59～
  • テレビ金沢：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:35～
  • 福井放送：2024年4月12日（金）より毎週金曜日24:30～
  • 中京テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:55～
  • 讀賣テレビ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:05～（初回25:47～）
  • 日本海テレビジョン：2024年4月9日（火）より毎週火曜日26:00～
  • 広島テレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:25～
  • 山口放送：2024年4月11日（木）より毎週木曜日25:54～
  • 四国放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:55～
  • 西日本放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:25～
  • 南海放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日24:55～
  • 高知放送：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:24～
  • 福岡放送：2024年4月8日（月）より毎週月曜日25:59～
  • 長崎国際テレビ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:29～
  • 熊本県民テレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日24:59～
  • 鹿児島讀賣テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日25:34～
  • テレビ大分：2024年4月11日（木）より毎週木曜日24:59～（初回25:14～）
  • テレビ宮崎：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:50～
  • BS日テレ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日24:00～
  • AT-X：2024年5月8日（水）より毎週水曜日23:00～
  • アニマックス：2024年6月22日（土）より毎週土曜日21:30～

「夜のクラゲは泳げない」

  • TOKYO MX：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:00～
  • BS11：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:00～
  • 関西テレビ：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:59～
  • AT-X：2024年4月7日（日）より毎週日曜日22:30～
  • HTB北海道テレビ：2024年4月8日（月）より毎週月曜日26:25～

「となりの妖怪さん」

  • ABCテレビ・テレビ朝日系全国24局ネット：2024年4月6日（土）26:00～
  • AT-X：2024年4月8日（月）より毎週月曜日23:30～
  • BS12：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:00～