LEONAIRが5thシングルEPリリース、小林亮輔、RAIMONが収録

4人組ミクスチャーロックバンドLEONAIRが、5th Single EP『Capítulo II』を東京で初ワンマンライブを行った4月5日（金）リリースした。
本作はリードトラック「ATACi TOXiC」に加え、先日活動休止宣言が話題となった小林亮輔（a crowd of rebellion）を迎えた「SPARKLE」、そしてRAIMON（RED ORCA）を迎えた「Hell Yeah」の全3曲を収録。自身のYouTubeチャンネルにて「ATACi TOXiC」のMUSIC VIDEOを公開した。
彼らは来週13日（土（には大阪 LIVE SQUARE 2nd LINEにて開催する。チケットは発売中。
＜リリース情報＞
LEONAIR
5th Single EP『Capítulo II』
発売日：4月5日（金）
=収録曲=
1. ATACi TOXiC
2. SPARKLE feat. 小林亮輔 (a crowd of rebellion)
3. Hell Yeah feat. RAIMON (RED ORCA)
＜ライブ情報＞
1st one man live 大阪公演
2024年4月13日（土）大阪 LIVE SQUARE 2nd LINE
17:30 OPEN 18:00 STRAT
OPENING ACT：FOOLS IN FOURTEEN
Official HP：https://lit.link/leonair