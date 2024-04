乃木坂46山下美月「真面目に空気椅子とかやっていたのに！」新生活アンケートで賀喜遥香と語った部活の思い出

この春、訪れてほしい“チャンス”は、「部活でレギュラーになる」or「親友と同じクラスになる」……!?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を二択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。4月4日(木)の放送では、番組に生出演中の乃木坂46の賀喜遥香と山下美月さんも参加。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、学生時代の思い出を語りながら、“どっち派か?”を発表しました。投票結果とあわせて紹介します。こもり校長:お二人は、この二択どうでしょう?山下:難しいなぁ~……悩んじゃう。でも、私は中学のときにバレーボール部だったんですけど、一生ベンチだったんです。こもり校長:えーっ!山下:運動神経が悪すぎて、1回も試合に出られたことがなくて。むちゃくちゃ真面目に練習していたんですけど……誰よりも真面目に空気椅子とかやっていたのに!COCO教頭:運動神経良さそうなのに!こもり校長:ポジションとかは?山下:ポジションもないです(笑)。ベンチで誰よりも大きい声を出して応援してました。だから……「部活でレギュラーになる」がいいですね。賀喜:私は、(人見知りで)クラス替えが苦手だったので、親友がいると安心する……ずっと祈ってたんです。COCO教頭:クラス替えのたびに、「一緒になりたいな」って?賀喜:はい。だから、「親友と同じクラスになる」がいいです!こもり校長:ということで分かれましたが……気になる結果は!?●「部活でレギュラーになる」27%●「親友と同じクラスになる」73%山下・賀喜:お~!こもり校長:「親友」のほうが多かったけど、この二択は悩むね!賀喜:悩ましいです。山下:究極!こもり校長:“究極”いただきました! ありがとうございます(笑)。山下・賀喜:(笑)。『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。乃木坂46は、4月10日(水)に35枚目シングル「チャンスは平等」をリリース。5月に卒業コンサートが控えている山下美月さんが最後のセンターを務めます。また山下さんの2nd写真集「ヒロイン」は、4月23日(火)の発売です。賀喜遥香がレギュラー出演している番組内コーナー「乃木坂LOCKS!」は、毎週木曜に放送中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/