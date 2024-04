川村美香「だぁ!だぁ!だぁ!」のグッズが販売されるイベント「『だぁ!だぁ!だぁ!』 POP UP SHOP in AMNIBUS STORE」が、4月26日から5月12日までの期間、東京・MAGNET by SHIBUYA109の5階・AMNIBUS STOREで開催される。

会場では原作イラストを使用したグッズを先行販売。缶バッジ、アクリルカード、アクリルスタンドなどのトレーディング商品のほか、ビッグサイズのアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、Tシャツ、マグカップなどが用意された。商品はイベント開始日に通販サイト・AMNIBUSで受注販売がスタート。またイベント終了日の翌日からアニメイトでも予約の受け付けを予定している。さらに期間中、イベント関連商品を税込2000円購入するごとに、ポストカードをランダムで1枚プレゼント。絵柄は全6種ラインナップされている。

またイベント会場で「トレーディング缶バッジ」「トレーディング 原作コマ缶バッジ」「トレーディングアクリルカード」「トレーディング 原作コマアクリルスタンド」「トレーディング 原作コマカードステッカー」「トレーディング 原作コマブロマイド ver.A」「トレーディング 原作コマブロマイド ver.B」をBOX購入した人には先着で特典グッズを進呈。なおAMNIBUSとアニメイトでは別絵柄の特典グッズの付属を予定している。

(c)川村美香/講談社