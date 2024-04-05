IMP.が1stアルバム「DEPARTURE」を5月29日にリリースする。

「DEPARTURE」は通常盤と初回限定盤A、Bという3形態の展開で、全形態をまとめ買いした人にはオリジナルメガジャケットがプレゼントされる。初回限定盤にはCDに加えてBlu-rayが付属。初回限定盤Aには「CRUISIN'」「IMP. 」などの既発曲のミュージックビデオ、初回限定盤Bには「7人でCRUISIN'してDEPARTURE!!!!!!!」と題した映像や3月に配信された新曲「FLOW」のビハインド映像などが収められる。

「TOBE OFFICIAL STORE」では本作の予約販売を行っており、4月19日23:59までに購入することで発売日当日に手に入れることができる。

IMP.「DEPARTURE」収録内容

CD

後日発表

初回限定盤A Blu-ray

01. CRUISIN'（Official Music Video）

02. IMP.（Official Music Video）

03. SWITCHing（Official Music Video）

04. I Got It（Official Music Video）

05. FLOW（Official Music Video）

06. "DEPARTURE" Making Movie

初回限定盤B Blu-ray

01. 7人でCRUISIN'してDEPARTURE!!!!!!!

02. FLOW（Official Music Video Special Edition）

03. FLOW（Official Music Video）Behind The Scenes