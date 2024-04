アニメ映画「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の音楽イベント「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」が、5月25日に東京・Zepp Shinjukuで開催されることが決定した。士郎正宗による原作マンガ「攻殻機動隊」の35周年を記念したイベントだ。

「DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」では、ゲームソフト「攻殻機動隊GHOST IN THE SHELL」のサウンドトラックに参加していたDerrick Mayがヘッドライナーとして招喚される。また同サントラのディレクションを手がけた電気グルーヴの石野卓球や、yahyel、Maika Loubte、4s4ki、どんぐりずといったアーティストも出演。またサブフロアには、VRChat内クラブ「GHOSTCLUB」主催の0b4k3と立体音響のサウンドプロデュースを多数手がける山麓丸スタジオがコラボレーションして作り出すVR空間体験スペースが併設される。

さらに「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の押井守監督、音楽を手がけた川井憲次によるスペシャルトークショーも実施。DOMMUNEの宇川直宏がMCを担当し、“音”をテーマに「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」を掘り下げる。完全生産枚数限定で、イベントオリジナルのアパレル商品も会場にて販売。ストリートアパレルブランド・MEQRIとのコラボレーションアイテムも同日リリース予定となっている。チケットは前売券6500円、当日券7500円で、本日4月5日よりイープラスで販売中だ。

※Maika Loubteのeはアクサン・テギュ付きが正式表記。

DEEP DIVE in sync with GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊

日時:2024年5月25日(土)13:00開場、20:30終演予定

会場:Zepp Shinjuku

出演:Derrick May、石野卓球、yahyel、Maika Loubte、4s4ki、どんぐりず、0b4k3、山麓丸スタジオ、押井守、川井憲次、宇川直宏

料金:前売券6500円、当日券7500円

(c)士郎正宗/講談社・「攻殻機動隊」DEEP DIVE製作委員会