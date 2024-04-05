結成16年以上の漫才賞レース『THE SECOND～漫才トーナメント～』第2回大会(グランプリファイナル：5月にフジテレビ系ゴールデンタイム生放送)の「ノックアウトステージ16→8」が、20日・21日に東京・台場のフジテレビ本社で放送される。

  • 「ノックアウトステージ16→8」出場者

勝ち残っているのは、ダブルアート、タモンズ、ハンジロウ、リニア、ロビンフット、ななまがり、金属バット、母心、かもめんたる、ザ・パンチ、囲碁将棋、タイムマシーン3号、マシンガンズ、ガクテンソク、モンスターエンジン、ラフ次元の16組。ここから8組に絞られる「ノックアウトステージ16→8」のスケジュール詳細が発表された。

●４月20日（土）
17時～17時30分　「Ａブロック」　先攻：ダブルアート　後攻：タモンズ
17時30分～18時　「Ｂブロック」　先攻：ハンジロウ　後攻：リニア
18時30分～19時　「Ｆブロック」　先攻：囲碁将棋　後攻：タイムマシーン3号
19時～19時30分　「Ｇブロック」　先攻：マシンガンズ　後攻：ガクテンソク
MC：ギャロップ、小室瑛莉子アナウンサー

●４月21日（日）
17時～17時30分　「Ｄブロック」　先攻：母心　後攻：金属バット
17時30分～18時　「Ｈブロック」　先攻：ラフ次元　後攻：モンスターエンジン
18時30分～19時　「Ｃブロック」　先攻：ロビンフット　後攻：ななまがり
19時～19時30分　「Ｅブロック」　先攻：ザ・パンチ　後攻：かもめんたる
MC：マヂカルラブリー、宮司愛海アナウンサー

全ブロックは有料オンライン配信され、5日からFODとFANYチケットで販売スタートした。。20日の「A・B・F・Gブロック」は21日23時59分まで、21日の「D・H・C・Eブロック」は22日23時59分までアーカイブ配信される。

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