「にじよん あにめーしょん2」ビジュアルプロジェクト (c)ラブライブ!にじよん あにめーしょん2

本日4月5日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。

「にじよん あにめーしょん2」

  • TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日21:54～
  • BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日21:54～

「アストロノオト」

  • TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日22:30～
  • BS朝日：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:00～
  • AT-X：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
  • KBS京都：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • サンテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:00～
  • テレビ北海道：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:05～
  • 琉球朝日放送：2024年4月25日（木）より毎週木曜日25:20～

「転生したらスライムだった件 第3期」

  • 日本テレビ系全国30局ネット：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:00～
  • BS11：2024年4月6日（土）より毎週土曜日22:00～

「魔法科高校の劣等生」第3シーズン

  • TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
  • 群馬テレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
  • BS11：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
  • AT-X：2024年4月6日（土）より毎週土曜日23:30～
  • テレビ愛知：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:45～
  • MBS：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:08～

「ガールズバンドクライ」

  • TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
  • サンテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
  • KBS京都：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
  • BS11：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」

  • テレ東：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:23～（初回25:28～）
  • BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日23:30～
  • AT-X：2024年4月10日（水）より毎週金曜日20:30～
  • BS日テレ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日22:30～

「HIGHSPEED Étoile」

  • TBS：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • MBS：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • 新潟放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • IBC岩手放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • テレビユー福島：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • チューリップテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • 熊本放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
  • テレビ山口：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:08～
  • 北陸放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:15～
  • RSK山陽放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
  • 大分放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
  • 琉球放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
  • 北海道放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
  • BS-TBS：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:30～
  • テレビ山梨：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:55～
  • 宮崎放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:28～（初回26:58～）
  • 南日本放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:28～（初回26:58～）
  • 東北放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:43～（初回26:58～）
  • テレビユー山形：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:58～（初回26:58～）
  • RKB毎日放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:00～（初回27:00～）
  • 静岡放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:13～（初回26:58～）
  • 長崎放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:34～（初回27:58～）
  • CBCテレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:39～（初回26:58～）
  • AT-X：2024年4月8日（月）より毎週月曜日22:30～
  • 信越放送：2024年4月8日（月）より毎週月曜日25:30～
  • 中国放送：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:55～
  • 群馬テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日19:00～