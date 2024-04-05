本日4月5日（金）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。
「にじよん あにめーしょん2」
- TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日21:54～
- BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日21:54～
「アストロノオト」
- TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日22:30～
- BS朝日：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:00～
- AT-X：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
- KBS京都：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- サンテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:00～
- テレビ北海道：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:05～
- 琉球朝日放送：2024年4月25日（木）より毎週木曜日25:20～
「転生したらスライムだった件 第3期」
- 日本テレビ系全国30局ネット：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:00～
- BS11：2024年4月6日（土）より毎週土曜日22:00～
「魔法科高校の劣等生」第3シーズン
- TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
- とちぎテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
- 群馬テレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
- BS11：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
- AT-X：2024年4月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- テレビ愛知：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:45～
- MBS：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:08～
「ガールズバンドクライ」
- TOKYO MX：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
- サンテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
- KBS京都：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
- BS11：2024年4月5日（金）より毎週金曜日24:30～
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」
- テレ東：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:23～（初回25:28～）
- BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日23:30～
- AT-X：2024年4月10日（水）より毎週金曜日20:30～
- BS日テレ：2024年4月12日（金）より毎週金曜日22:30～
「HIGHSPEED Étoile」
- TBS：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- MBS：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- 新潟放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- IBC岩手放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- テレビユー福島：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- チューリップテレビ：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- 熊本放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日25:53～
- テレビ山口：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:08～
- 北陸放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:15～
- RSK山陽放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
- 大分放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
- 琉球放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
- 北海道放送：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:23～
- BS-TBS：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:30～
- テレビ山梨：2024年4月5日（金）より毎週金曜日26:55～
- 宮崎放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:28～（初回26:58～）
- 南日本放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:28～（初回26:58～）
- 東北放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:43～（初回26:58～）
- テレビユー山形：2024年4月6日（土）より毎週土曜日25:58～（初回26:58～）
- RKB毎日放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:00～（初回27:00～）
- 静岡放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:13～（初回26:58～）
- 長崎放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:34～（初回27:58～）
- CBCテレビ：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:39～（初回26:58～）
- AT-X：2024年4月8日（月）より毎週月曜日22:30～
- 信越放送：2024年4月8日（月）より毎週月曜日25:30～
- 中国放送：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:55～
- 群馬テレビ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日19:00～