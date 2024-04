夜の学校の音楽室に「コウモリ」が飛び交う!? リスナーからの“田舎あるある”メッセージにSCANDALメンバーが驚き

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。4月1日(月)の配信では、リスナーから寄せられた「コウモリ」に関するメッセージについて、SCANDALメンバーが語り合いました。TOMOMI:今回は、ひたすらメールを紹介する回です。MAMI:やった~。じゃあ、どんどん読んでいこう。TOMOMI:では、読みます。<リスナーからのメール・あおいさん>ニューアルバム『LUMINOUS』の感想をお送りする気満々だったのですが、どうしても先日の「コウモリ話」に共感しまくってしまったので、そちらのメールをさせてください。TOMOMI:あったね~コウモリ話!▶▶※コウモリのエピソードは「シーズン2の#51」で登場します。<メールの続き>私は山口県の田舎生まれで、一昨年まで(山口に)住んでいました。(地元には)コウモリがめっちゃいました。特に中学校の廊下の端のほうと、体育館がすごかったです。MAMI:え、校内にいるってこと?TOMOMI:そういうことみたい。MAMI:すごくない!?<メールの続き>コウモリがいると、床がけっこう汚くなるんですよね……。私は吹奏楽部だったのですが、帰るのが遅くなったときとか、夜になると音楽室にもめっちゃ飛んでました。一同:え~!?MAMI:窓を閉めて!RINA:なんでなん!? なんでそんなに学校のなかにおんのやろ?<メールの続き>もちろん、家にもいました。コウモリ、ウリ坊、きつね、野うさぎ……野生動物がいっぱいいたなぁって思います。田舎あるあるなんですかね。RINA:おりすぎやろ……。MAMI:ちっちゃい動物園くらいおる。TOMOMI:コウモリも、こんなにはおらんで?RINA:これは逆にいすぎ。TOMOMI:山口県か……。RINA:コウモリがなかに入ってきても、それを受け入れてみんな普通に生活しているってこと?TOMOMI:そうなんじゃない? もう日常なんだろうね、この感じだと。RINA:そういうのはなかなかなかったなあ。TOMOMI:やっぱり、西へ行けば行くほど(コウモリが)おるってこと?MAMI:おるんかなあ……。※ディレクターは岡山出身ですが、「岡山にはコウモリはいません」とコメントすると……。TOMOMI:岡山にいないわけないじゃん!MAMI:いるんだよ!TOMOMI:見てないんだって!MAMI:夕方とかめちゃくちゃいるよ。TOMOMI:めちゃくちゃいる。MAMI:地元の友達にもう1回聞いてみようかな。「おったよね?」って。TOMOMI:絶対いるはずだよ。MAMI:だよね。話をしてみるわ。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056