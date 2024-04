「自己紹介でカマしたら…」人気者になるはずだった10代の転校初日の失敗

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月3日(水)は、「参考にせよ! 私の“カマ失敗”エピソード」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、過去にカマして失敗したリスナーのエピソードを聞きました。そのなかから、転校初日の失敗を語った13歳のリスナーとのやり取りを紹介します。こもり校長:今夜は……中学、高校デビュー、キャラ変、イメチェンなど、初対面でカマす機会の多いこの季節! 過去にカマして失敗した生徒(リスナー)の話を聞いて、“カマすならここに気をつけろ!”という教訓を授けてもらいます!こもり校長:転校初日にどんな“カマし”をしたの?リスナー:自己紹介のときに「(クラスメイトを)引きつける面白いことを言おう」と思って、「あれ、みんなの顔、知らないな~」って言いました。校長・教頭:(笑)。COCO教頭:めっちゃ面白いじゃん! 「知らないのはアンタだよ!」ってなるじゃん!こもり校長:ワードとしてはいいよね。COCO教頭:周りのリアクションはどうだったの?リスナー:笑ってくれる人も少しはいたんですけど、大半がシーンとなりました。COCO教頭:そうか~。すごく勇気を出したのになぁ。こもり校長:これは……ちょっと再現してみようか。教頭! 先生役をやってよ!COCO教頭:じゃあ、いくね!こもり校長:これは……! “第一声”すぎるのかな?COCO教頭:“開口一番”に言ったんだよね。助走がなさすぎたかもしれないね。こもり校長:そうだね。ちょっと、教頭に解説してもらおうよ!リスナー:はい!COCO教頭:わかりました!『COCO教頭の解説:まず、これを転校初日にやろうと思った勇気は素晴らしいです! 私は大好きです! なんですけど……山登り未経験者は、エベレストに登れないですよね? あなたは、最初にエベレストに登ろうとしたんです。でも本当なら、高山病にかからないように、まずはフィールドで慣れる必要があるんです。なので、一発目は高い山ではなく……「○○から来ました○○です。よろしくお願いします」というジャブを入れつつの……! まさかここでカマすなんて思ってない、っていう意外性を突いた「あれ? 見たことない顔ばっかりだな……言うてますけど!」でワンセットです! 』リスナー:あー!こもり校長:なるほどー!COCO教頭:エベレストに登り切ったあとの帰り際(「言うてますけど!」というフォロー)も大切です!リスナー:わかりました!こもり校長:でも、スベったあとはどうなったの? 学校生活は続くわけじゃない?リスナー:教室の隅のほうで、本を読む生活になりました。こもり校長:理想の学校生活はどんな感じだったの?リスナー:休み時間のたびに、僕の席の周りに女子たちが集まって、男子もワイワイして……って感じです(笑)。こもり校長:そうかー! 本当はカマすはずだったのになぁ!COCO教頭:現実は……。こもり校長:うまくいかないもんだよな。リスナー:はい。こもり校長:でも新学期だし、同じように「自己紹介のときにギャグでカマしてやろう!」って思っている生徒がいると思うの。そういう生徒に向けて、言葉をもらってもいい?リスナー:はい!校長・教頭:おー!こもり校長:ここでも、カマしてくれるんだね! その意気込みを忘れずに、これからもカマしていこうな!!リスナー:はい!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/