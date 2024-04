「カラコンを入れて高校デビューしたかった」けど…新生活での“カマし”失敗エピソード

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月3日(水)は、「参考にせよ! 私の“カマ失敗”エピソード」と題して放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)による企画解説と、リスナーのメッセージを紹介します。こもり校長:新生活とか新しい環境になると、人って思うんだよね。「カマしてやりたい」って。COCO教頭:カマしてやりたい……?こもり校長:例えば、新しいクラスでの自己紹介で一発ギャグをやるとかね。COCO教頭:でも、打ち解けていないクラスメイトの前でやるのは、めっちゃハードルが上がるよ!こもり校長:そこが問題だよね。もちろんウケれば最高なんだけど、スベってしまったら……それはもう地獄なのよ。COCO教頭:じゃあ、カマさなきゃいいじゃない!こもり校長:それは無理! カマすのは人間のサガだから。一度生まれたその感情には逆らえないわけ!COCO教頭:本能なのか?(笑)。こもり校長:カマすのは別にいいことだと思うし、キチンと成功させたいよね。あと、仮に失敗してしまったときのリカバリーはとても大切だよね。COCO教頭:プランBね。こもり校長:ということで、今夜は……! 中学、高校デビュー、キャラ変、イメチェンなど、過去にカマして失敗したことのある生徒(リスナー)に電話をつないで、どんなカマしをしたのか、何が原因で失敗したのか、どうやってリカバリーしたのか、などを聞いていきます!COCO教頭:“カマ失敗”をこれ以上増やさないために、今日はエピソードを聴いて一緒に勉強していきましょう!【高校デビューしたくて、眼鏡からコンタクトに変えよう! とウキウキしていました。しかし、入学式の朝、コンタクトが入らない……! 何度やり直してもうまく入らず時間切れ。結局眼鏡のまま入学式に行き、そのときに撮った写真は全てメガネ姿に……。この春コンタクトデビューする人は、しっかり練習をしておきましょう!】(18歳)COCO教頭:これ、わかるわー! 私も高校でカマしたくて、グリーンのカラコンを買ったの。こもり校長:カマしてんなー(笑)。COCO教頭:だけど、初コンタクトでカラコンは怖いし……入れたら視界が狭まるし。こもり校長:カラコンってそうだよね。COCO教頭:だから、(このリスナーの助言の通り)1週間くらいコンタクトを付けて、慣れてから行ったほうがいいよ!こもり校長:この教訓はマジで大事だね!このほかには……・「転校初日にウケたくて、クラスメイトに“誰も知らないなぁ”とカマしたらシーンとなりました」という13歳・「吉沢亮さんに憧れて、髪型をシースルーマッシュにしてカマそうと思ったら、かっこ悪いキノコになりました」という16歳・「頼れるお姉さんキャラになろうと思ったけど、一瞬でメッキがはがれました……」という14歳・「高1のときにキラキラJKに憧れて5人の友達とハッチャけいたら、高2で誰とも同じクラスになれず、周りからは避けられて友達が作れませんでした」という20歳の“カマ失敗”エピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/