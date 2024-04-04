新挑限原作によるTVアニメ「じいさんばあさん若返る」第1話のあらすじと場面カットが公開された。

4月7日よりTOKTO MXほかで順次放送される「じいさんばあさん若返る」。第1話では青森でりんご農家を営む正蔵とイネが、畑で見つけた不思議なりんごを食べたことで若返る。孫の未乃は美男美女となった2人の姿にビックリ。しかも、イケメンになった正蔵を気に入ってしまい……。正蔵役は三木眞一郎、イネ役は能登麻美子が務める。

TVアニメ「じいさんばあさん若返る」

放送情報

AT-X：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:30～

TOKTO MX：2024年4月7日（日）より毎週日曜日24:30～

KBS京都：2024年4月7日（日）より毎週日曜日24:45～

サンテレビ：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:00～

BS11：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:05～

青森放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:55～

配信情報

ABEMA、Netflixで地上波先行・最速配信：2024年4月7日（日）より毎週日曜日24:00～

スタッフ

原作：新挑限（KADOKAWA「コミックアルナ」連載）

監督：西田正義

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン：たかはしなぎさ

サブキャラクターデザイン：濵田悠示、田邉真帆

美術監督：石田知佳

色彩設計：佐々木梓

撮影監督：田村淳

編集：柳圭介

音響監督：阿部信行

音響効果：鈴木潤一朗

音響制作：オンリード

音楽：長谷川智樹

アニメーションプロデューサー：平田実

アニメーション制作：月虹

キャスト

正蔵：三木眞一郎

イネ：能登麻美子

未乃：三上枝織

詩織：東山奈央

将太：寺島惇太

義明：興津和幸

楓：櫻井智

(c)新挑限・KADOKAWA／じいさんばあさん若返る製作委員会