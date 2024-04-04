新挑限原作によるTVアニメ「じいさんばあさん若返る」第1話のあらすじと場面カットが公開された。
4月7日よりTOKTO MXほかで順次放送される「じいさんばあさん若返る」。第1話では青森でりんご農家を営む正蔵とイネが、畑で見つけた不思議なりんごを食べたことで若返る。孫の未乃は美男美女となった2人の姿にビックリ。しかも、イケメンになった正蔵を気に入ってしまい……。正蔵役は三木眞一郎、イネ役は能登麻美子が務める。
TVアニメ「じいさんばあさん若返る」
放送情報
AT-X：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:30～
TOKTO MX：2024年4月7日（日）より毎週日曜日24:30～
KBS京都：2024年4月7日（日）より毎週日曜日24:45～
サンテレビ：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:00～
BS11：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:05～
青森放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日25:55～
配信情報
ABEMA、Netflixで地上波先行・最速配信：2024年4月7日（日）より毎週日曜日24:00～
スタッフ
原作：新挑限（KADOKAWA「コミックアルナ」連載）
監督：西田正義
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクターデザイン：たかはしなぎさ
サブキャラクターデザイン：濵田悠示、田邉真帆
美術監督：石田知佳
色彩設計：佐々木梓
撮影監督：田村淳
編集：柳圭介
音響監督：阿部信行
音響効果：鈴木潤一朗
音響制作：オンリード
音楽：長谷川智樹
アニメーションプロデューサー：平田実
アニメーション制作：月虹
キャスト
正蔵：三木眞一郎
イネ：能登麻美子
未乃：三上枝織
詩織：東山奈央
将太：寺島惇太
義明：興津和幸
楓：櫻井智
(c)新挑限・KADOKAWA／じいさんばあさん若返る製作委員会