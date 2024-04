【藤沢　グルメレポ】SWEETS SHIROKORO-全国のおしゃれ…

湘南台駅から徒歩8分程の場所にスイーツの専門店SWEETS SHIROKOROが2024年4月6日にオープンするとの情報が入り、今回オープン前に取材することができました。

こちらのお店は全国各地にある話題の人気スイーツを販売しているお店で、なんと言ってもおしゃれで話題性の高いスイーツが盛り沢山。

店内に入るとショーケースの中には、見ているだけでワクワクしてしまう程美味しそうなスイーツが並んでおり、好きな商品を手に取って見ることができます。

こちらが徳島県で話題のケーキ缶(1060円税込)。

美味しそうな中身が見えるだけでなく、とてもお洒落なビジュアル。持ち運びもしやすくお土産にも喜ばれそうなお品です。

こちらのケーキ缶、見た目の美しさだけでなく味も良く、ふわふわのスポンジに甘さ控えめなクリームで上品な味。

次に新大久保から取り寄せている韓国でも話題のトゥンカロン(一個450円税込)。

食べてしまうのが勿体無いと思ってしまうくらいとっても可愛いこちらのトゥンカロン。

キャラメル味、クッキークリーム味、ストロベリー味があり、話題のトゥンカロンを買えるお店は湘南エリアでもなかなか無いので嬉しいですね。

こちらはフルーツサンド(750円税込)。

大きな苺が贅沢にゴロリと入っており、薄くスライスされたしっとりした食感のパンに、甘さ控えめな生クリームのフルーツサンド。

苺が大きく存在感があるためか、食べた後もさっぱりとしていて最後まで美味しくいただけるフルーツサンドです。

こちらはおむすびケーキ(一個500円税込)。

大阪から取り寄せているというこちらのおむすびケーキ。どんな中身なのか気になりますよね。お土産にしても話題性があり喜ばれそうです。

こちらがショコラのおむすびケーキ。

開封するまでワクワクするこちらのお品、海苔を模したブラックココアのクレープ生地の中にはチョコチップ入りのココアクリームがたっぷり入っています。ふわふわ柔らかいスポンジで、見た目のおむすびとのギャップが面白く美味しいケーキです。

店内にはイートインスペースもあり購入してすぐに食べることもできます。

好きなスイーツをショーケースから自分で選び、気軽に食べられるのは嬉しいですね。

今回訪れたSWEETS SHIROKOROは話題性のある人気のスイーツを集めたお店で、遠方でなかなか買いに行けない食べてみたかったものや知らなかったスイーツにも出会えるお店でした。

見ているだけでワクワク楽しい気分にさせてくれるショーケースの中。スイーツ好きには是非一度訪れていただきたいお店です。

店舗紹介

【SWEETS SHIROKORO(スイーツ シロコロ)】

住所:〒252-0805神奈川県藤沢市円行2014

営業時間:11:00〜21:00 木曜定休日

