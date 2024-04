【鎌倉　グルメレポ】金子丸しらす直売所-腰越にある地元で人気のしらす…

春になり湘南の名産しらすの季節がやってきました。

今回は地元の人達にはもちろん、遠方から来る方々にも人気な鎌倉市腰越にある金子丸しらす直売所を訪れました。

お店は腰越の海のすぐそば、国道134号線から海側に小道を入った場所にあり、知る人ぞ知るしらすの直売所です。

こちらののぼり旗を目印に小道を入るとお店の看板があります。

訪れた時は朝に採れたばかりのしらすを釜揚げし、天日干しした直後でした。

海がすぐ目の前のこちらのお店。潮風を浴びながら天日干しされた釜揚げしらすは、いかにも美味しそうですね。

お店の入り口には販売している品が表記されており、釜揚げしらす(648円税込)以外にも生しらす(1カップ594円税込)や海藻類(300円税込〜)も販売しています。訪れた日は生しらすは既に完売していました。さすが人気の生しらすですね。

お店の人に聞くと生しらすはその日収穫された量により販売できる量が変わるため、午前中に売り切れることもあるとのこと。

生しらすは食べられる時期も限られており、旬の今が特に美味しく食べられるため是非食べておきたい一品ですね。

店内に入るとショーケースがあり、様々な品が並んでいました。

こちらのお店の釜揚げしらす、塩味がちょうど良くふっくらとしていて、しらすの大きさも程良くとても美味しいのです。

筆者も何度もリピートして買いに訪れており、地元の人達にも根強い人気のお店です。

湘南エリアに在住の方はもちろん、遠方の方々にも是非この美味しさを味わっていただきたいこのお店のしらす。贈り物にしても喜ばれそうですね。

忙しい朝食の時間でもご飯に乗せて食べるだけでとても美味しく、手軽に食べられるのが嬉しいしらす。ボリュームが欲しい夕食時等にはしらす丼にしても喜ばれるメニューです。

カルシウム豊富で身体にも良いしらすはもはや湘南の家庭では欠かせない一品です。

今が旬のしらすですが、中でも4月〜5月中旬のしらすはもっとも美味しいと言われています。

是非皆さんも解禁になったばかりの旬のしらすを味わってみてくださいね。

店舗紹介

【金子丸しらす直売所(かねこまる しらすちょくばいじょ)】

住所:〒248-0033 神奈川県鎌倉市腰越2-7-6

電話番号:0467-31-1353

営業時間:8:00〜17:00

