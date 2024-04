ITZYの日本3rdシングル「Algorhythm」が5月15日にリリースされる。

タイトルの「Algorhythm」は「I'll go with my rhythm」を意味する造語で、型にはまるアルゴリズムは無視して自分のリズムで自分らしく輝こう、というITZYらしいメッセージが込められている。本作はCDのみの通常盤、DVDが付属する初回限定盤、そしてファンクラブ限定のソロ盤4種の全6種が展開され、サイン会やツーショット会などの購入者イベントも行われる。

5月17日から19日まで東京・国立代々木第一体育館、22日に大阪・大阪城ホールで来日公演「ITZY 2ND WORLD TOUR<BORN TO BE>in JAPAN」を開催するITZY。日本公演を目前にしてリリースされる本作がどのような作品になるのか、ファンは楽しみにしておこう。

ITZY「Algorhythm」収録内容

CD

01. Algorhythm

02. No Biggie

03. Algorhythm(Instrumental)

04. No Biggie(Instrumental)

初回限定盤DVD

・「Algorhythm」Jacket Shooting Making Movie

・「Algorhythm」Jacket Shooting ITZY's VLOG