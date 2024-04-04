本日4月4日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。
「ゆるキャン△ SEASON3」
- AT-X：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:00～
- TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:30～
- BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
- サンテレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
- KBS京都：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
- 北海道テレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:25～
- テレビ愛知：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:35～
- YBS山梨放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日10:27～
- テレビ新潟：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:05～
- SBSテレビ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:55～
「花野井くんと恋の病」
- TBS系28局：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:56～
「Re:Monster」
- TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
- BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
- テレビ北海道：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:43～
「WIND BREAKER」
- MBS：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:26～
- TBS系全国28局ネット：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:26～
- AT-X：2024年4月5日（金）より毎週金曜日21:30～
- BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日23:00～
「魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？」
- TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
- BS朝日：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
- MBS：2024年4月6日（土）より毎週土曜日27:08～
「変人のサラダボウル」
- TBS：2024年4月4日（木）より毎週木曜日25:28～
- BS11：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:00～
- AT-X：2024年4月6日（土）より毎週土曜日21:00～
- とちぎテレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日23:00～
- CBCテレビ：2024年4月18日（木）より毎週木曜日25:36～