「ゆるキャン△ SEASON3」ビジュアル (c)あfろ・芳文社／野外活動プロジェクト

本日4月4日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年春アニメ作品まとめを公開中。

「ゆるキャン△ SEASON3」

  • AT-X：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:00～
  • TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:30～
  • BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
  • サンテレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
  • KBS京都：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
  • 北海道テレビ：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:25～
  • テレビ愛知：2024年4月4日（木）より毎週木曜日26:35～
  • YBS山梨放送：2024年4月6日（土）より毎週土曜日10:27～
  • テレビ新潟：2024年4月6日（土）より毎週土曜日26:05～
  • SBSテレビ：2024年4月9日（火）より毎週火曜日25:55～

「花野井くんと恋の病」

  • TBS系28局：2024年4月4日（木）より毎週木曜日23:56～

「Re:Monster」

  • TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～
  • BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
  • テレビ北海道：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:43～

「WIND BREAKER」

  • MBS：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:26～
  • TBS系全国28局ネット：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:26～
  • AT-X：2024年4月5日（金）より毎週金曜日21:30～
  • BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日23:00～

「魔王の俺が奴隷エルフを嫁にしたんだが、どう愛でればいい？」

  • TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～
  • BS朝日：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:30～
  • MBS：2024年4月6日（土）より毎週土曜日27:08～

「変人のサラダボウル」

  • TBS：2024年4月4日（木）より毎週木曜日25:28～
  • BS11：2024年4月5日（金）より毎週金曜日23:00～
  • AT-X：2024年4月6日（土）より毎週土曜日21:00～
  • とちぎテレビ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日23:00～
  • CBCテレビ：2024年4月18日（木）より毎週木曜日25:36～