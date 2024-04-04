椎名軽穂原作によるアニメ「君に届け 3RD SEASON」が8月にNetflixで世界独占配信開始。キービジュアル、第1弾PVが公開された。

キービジュアルには、爽子と風早を先頭に友人たちと海辺をともに歩む姿を描写。それぞれの人間関係や感情の機微が垣間見える。また第1弾PVでは、カップルとなった2人の新しい関係が切り取られた。

「君に届け」は北海道を舞台に、長い黒髪のせいで周囲から「貞子」と呼ばれていた女子高生・黒沼爽子と、学年で男女問わず人気者・風早翔太の関係を描くラブストーリー。別冊マーガレット（集英社）で連載され、単行本全30巻が刊行された。2011年放送の「君に届け 2ND SEASON」から13年の時を経て公開される「3RD SEASON」では、爽子役を能登麻美子、風早役を浪川大輔が続投。アニメーション制作はProduction I.Gが手がける。

アニメ「君に届け3RD SEASON」

2024年8月Netflix世界独占配信

スタッフ

監督：松澤建一

シリーズ構成：金春智子

脚本：金春智子、横手美智子

キャラクターデザイン：太田恵子、柴田由香

美術設定：金平和茂

小物設定：奥谷花奈、量山祐衣、山戸菜摘

総作画監督：大道寺美穂、長屋侑利子

メインアニメーター：入江健司

色彩設計：上野詠美子

撮影監督：田中宏侍

CG監督：住野仁美

美術監督：竹田悠介（Bamboo）

編集：今井大介

音響監督：山田知明

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

音楽：S.E.N.S. Project

アニメーション制作：Production I.G

キャスト

黒沼爽子：能登麻美子

風早翔太：浪川大輔

矢野あやね：沢城みゆき

吉田千鶴：三瓶由布子

真田龍：中村悠一

三浦健人：宮野真守

荒井一市：小野友樹

胡桃沢梅：平野綾