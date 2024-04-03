宇多田ヒカルのキャリア初ベストアルバム「SCIENCE FICTION」の発売を記念したオンラインイベント「SCIENCE FICTION」Listening Party♪」が4月10日、13日、14日に開催される。
「SCIENCE FICTION」Listening Party♪」では、「SCIENCE FICITON」の収録曲を一挙配信。初回はアルバムリリース当日となる4月10日21:00にStationhead、第2回は13日21:00にYouTube、第3回は14日21:00にAWAで実施される。なおイベントには宇多田のスタッフもチャット、コメント欄に参加する。
また宇多田の25周年を記念したポップアップストアが、4月10～13日に東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUで実施されることも決定。このポップアップストアでは、空間オーディオの体験や、衣装展、フォトシューティングブースなどを楽しむことができる。
SCIENCE FICTION」Listening Party♪
2024年4月10日（水）21:00～
※Stationheadで配信
※Apple Music有料会員およびSpotify Premium会員限定
2024年4月13日（土）21:00～
配信URL：https://youtu.be/Fg5ULSd6T_c（YouTube）
2024年4月14日（日）21:00～
配信URL：https://mf.awa.fm/open_utadahikaru_0414（AWA）
HIKARU UTADA POP-UP STORE "SCIENCE FICTION"
2024年4月10日（水）～ 13日（土）東京都 UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU
OPEN 11:00 / CLOSE 20:00