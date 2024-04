3日、2024明治安田J2リーグ第8節が各地で行われた。

開幕から無敗で首位を走るファジアーノ岡山は、ホームに横浜FCを迎えた。今節も勝利が期待された一戦だったが、横浜FCが前半だけで3点を奪い試合は0-3でハーフタイムへ。岡山は後半開始から4枚の交代カードを切って反撃を仕掛けるが、得点はPKでの1点のみにとどまった。1-3で横浜FCが勝利し、岡山は今シーズン初黒星を喫した。

2位の清水エスパルスは、ホームで徳島ヴォルティスと対戦。開始5分にFWルーカス・ブラガが先制して前半を終える。そのまま1-0で推移したが、迎えた後半アディショナルタイムに清水はPKを献上。これを徳島のFW棚橋尭士が決め、試合は1-1の引き分けに終わった。

無敗で3位につけていたベガルタ仙台は、ホームに愛媛FCを迎えた。仙台は前半にFW中島元彦のゴールで先制しハーフタイムを迎えるも、後半立て続けに2失点。愛媛に逆転勝利を許し、こちらも今シーズン初黒星を喫している。

ホームで栃木SCと対戦したジェフユナイテッド千葉は、前半だけで3点を奪い3-0で試合を折り返す。すると後半さらに5得点を重ね、クラブ史上最多となる8得点で栃木を下した。

第8節の試合結果と順位表、第9節の対戦カードは以下の通り。

◆■第8節

▼4月3日(水)

ベガルタ仙台 1-2 愛媛FC

ブラウブリッツ秋田 1-1 水戸ホーリーホック

いわきFC 3-0 藤枝MYFC

ザスパ群馬 0-2 大分トリニータ

ジェフユナイテッド千葉 8-0 栃木SC

清水エスパルス 1-1 徳島ヴォルティス

ファジアーノ岡山 1-3 横浜FC

レノファ山口FC 1-2 ロアッソ熊本

V・ファーレン長崎 2-0 モンテディオ山形

鹿児島ユナイテッドFC 0-1 ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 岡山(17/+5)

2位 清水(16/+3)

3位 長崎(15/+6)

4位 横浜FC(14/+7)

5位 甲府(14/+4)

6位 愛媛(13/+2)

7位 仙台(13/+2)

8位 いわき(12/+9)

9位 大分(12/+3)

10位 山口(11/+2)

11位 秋田(11/+1)

12位 熊本(11/−5)

13位 千葉(10/+8)

14位 山形(10/−1)

15位 栃木(10/−13)

16位 鹿児島(8/−7)

17位 藤枝(7/−10)

18位 水戸(6/−3)

19位 群馬(5/−6)

20位 徳島(5/−7)

◆■第9節の対戦カード

▼4月7日(日)

13:00 熊本 vs 長崎

14:00 山形 vs 鹿児島

14:00 栃木 vs 山口

14:00 群馬 vs 水戸

14:00 横浜FC vs いわき

14:00 甲府 vs 清水

14:00 藤枝 vs 仙台

14:00 徳島 vs 千葉

14:00 大分 vs 秋田

15:00 愛媛 vs 岡山