Saucy Dog石原慎也「異世界系が好き」おすすめアニメを語り出したらキリがない！

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。4月2日(火)の放送では、リスナーの質問をきっかけに、「いっぱい観ている」というおすすめのアニメを紹介しました。私はアニメや漫画を見ることが大好きで、休みの日などに見て楽しんでます。漫画は家に約千冊あります。引越しなどは大変だけど、友達に貸すこともできるし実際に紙媒体で見るほうが自分は好きです!石原先生は、漫画は紙と電子どちら派ですか?石原:これは紙一択ですね。考える余地もない! 本を開いたときの匂いとか、手触りとかがとても素敵でね。やっぱり漫画は紙だなと思いますね。ちなみに、最近のおすすめのアニメは……4月からNHK総合でスタートする『烏は主を選ばない』、これ見てください! 僕のイチ押しなんで!! 僕らが主題歌「poi」(4月5日配信リリース)を担当しています! ぜひ見てみて! 視聴率20パーセントいこう(笑)。他にもいろいろあるんですよ。今だと『マッシュル-MASHLE-』とか『望まぬ不死の冒険者』とか、『俺だけレベルアップな件』……この辺はマジでおすすめ! あとはね、『ダンジョン飯』とか『ぶっちぎり?!』とかもいいね。あと『アンデットアンラック』とかね。ちょっと前だと、『ノーゲーム・ノーライフ』、『グッド・ナイト・ワールド』、『痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。』、『オーバーロード』、あと『地獄楽』とかね。『リコリス・リコイル』、『異世界でチート能力を手にした俺は、現実世界をも無双する〜レベルアップは人生をも変えた〜』……あと『葬送のフリーレン』も普通に見てる。『姫様“拷問”の時間です』、『薬屋のひとりごと』も見てる。あと『シャングリラ・フロンティア』も見てるな……いや、これ全部見てんのすごいよね(笑)。いつ見てんの? みたいな。俺は、「異世界系」が好きですね。あとは、弱かったヤツが強くなる話が好きなんですよ。俺もそうなりてー! 『望まぬ不死の冒険者』も『俺だけレベルアップの件』も、そういう系なんです。弱いヤツが強くなる……それがやっぱロマンってもんだろ!(笑)。自分も『ドラゴンボール』からっすよ。『ドラゴンボール』は悟空が最初から強かったんですけども……。アニメとか漫画とか見てるとワクワクするし、自分も「できるかも!」って思っちゃいますね。舞空術とか練習してたし、かめはめ波は本当に打てると思ってたし(笑)。でも、なかなかできなかったですね。今はちょっとできるんですけど……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/