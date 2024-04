Mrs. GREEN APPLE「異種格闘技戦というか」乃木坂46、キタニタツヤ、imaseとの対バンライブ開催

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。4月1日(月)の放送では、先日発表された対バンライブ『Mrs. TAIBAN LIVE 2024』について、リスナーのメッセージを紹介し、対バン相手のアーティストについて語りました。『Mrs. TAIBAN LIVE 2024』は、5月21日(火)、22日(水)に神奈川・横浜アリーナで開催。初日に乃木坂46、2日目にキタニタツヤさんとimaseさんが出演します。ミセス先生、こんばんは! 今年も対バンライブの開催が決定しましたね! 私は(メンバーに番組レギュラーがいる)乃木坂46が大好きなので、対バンライブとっても嬉しいです! 若井先生が前に「いつか、アーティストLOCKS! 同士でコラボとかできたらいいんじゃないか」と言っていたのが、こんなにも早く現実になって驚いています!(14歳)大森元貴 (Vo/Gt):そうなんです! 『Mrs. TAIBAN LIVE 2024』を開催することが決定しました~!若井滉斗 (Gt):よっしゃ~~~!藤澤涼架 (Key):いぇ~~~い!大森:1日目は乃木坂46先生、2日目はキタニタツヤ先生、そしてimase先生との対バンということで。今年も、対バンライブよろしくお願いします!藤澤・若井:お願いします!大森:どうですか? なんか異種格闘技戦というか、なかなか驚かれた方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども。若井:2日間カラーが違う感じですよね。藤澤:うん!大森:キタニさんとは、僕は紅白で「はじめまして」を……。藤澤:うんうん、ご一緒でしたね。大森:お手洗いで(笑)。若井:お手洗いなんだ(笑)。大森:「この出会いは一生忘れませんね」って言って。藤澤:素敵じゃないですか~。若井:そこからの対バンですからね。大森:ね! 不思議ですけども。楽しみにしていてほしいな、と思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/