ぬじま原作によるTVアニメ「怪異と乙女と神隠し」より、第1話の場面カットとあらすじが到着した。

第1話のタイトルは「呪書と乙女と誕生日」。書店員で作家の卵である菫子とその同僚の蓮は、閑古鳥が鳴くみどり書店で仕事と不毛な無駄話に勤しんでいた。そこへ店長が現れ、明日が誕生日の菫子に“逆万引きの本”を渡す。逆万引きの本はいつ誰が置いていったのかすらもわからない不気味な本。深夜0時を過ぎ、誕生日を迎えた菫子は、ふとその本を読んでしまうのだが……。アニメは4月10日に放送スタートする。

「怪異と乙女と神隠し」は書店員で作家の卵である菫子が、同僚の蓮とともに街で次々と起こる不可思議な事件に立ち向かっていく物語。菫子役はファイルーズあい、蓮役は山下大輝が務める。

TVアニメ「怪異と乙女と神隠し」

放送情報

AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～

BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～

カンテレ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:55～（初回4月11日は27:10～）

配信情報

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スタッフ

原作：ぬじま（小学館「やわらかスピリッツ」連載中）

監督・シリーズ構成：望月智充

キャラクターデザイン：谷拓也

プロップデザイン：秋篠Denforword日和

美術監督：榊枝利行

色彩設計：一瀬美代子

撮影監督：斉藤朋美

編集：宇都宮正記

音響監督：郷文裕貴

音響効果：出雲範子

音響制作：dugout

音楽：小西香葉・近藤由紀夫

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：ゼロジー

製作：「怪異と乙女と神隠し」製作委員会

キャスト

緒川菫子：ファイルーズあい

化野蓮：山下大輝

化野乙：幸村恵理

畦目真奈美：堀江由衣

シズク：高橋李依

天地のどか：会沢紗弥

時空のおっさん：内田夕夜

駅係員：野沢雅子