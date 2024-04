日産ブースイメージ

日産は4月3日、幕張メッセ(千葉市美浜区)で4月12日~14日に開催される「オートモビルカウンシル2024」への出展概要を発表した。

シルビア S13型(1998年式)

今年の日産ブースは、「LOVE GOES ON ‐Nissan Loves Every Customer‐」をテーマに出展。

昨年12月に創立90周年を迎えた日産が、これからもユーザーと相思相愛の関係を拡げていく意味合いを込めつつ、平和で、春らしい温かみとさわやかさを表現した世界観でブースを展開していくという。

展示車は、オートモビル カウンシルが掲げる「旧車を愉しむ文化」の裾野を拡げ、より若い世代に伝えたい願いを込めて、今20代・30代からも注目を浴びる、1980~1990年代の “ヤングタイマー車”にフォーカス。

フィガロ FK10型(1991年式)

プリメーラ HP10型(1995年式)

昨年秋に行われた「日産ヘリテージカー総選挙」から選出された人気のヤングタイマー車「シルビア(1988年 S13型)」「フィガロ(1991年 FK10型)」「プリメーラ(1995年 HP10型)」の3台に加えて、最新の日産車から新型「ノート e-POWER 4WD(2024年 SNE13型)」を展示する。

また、幅広い作品で人気を集めるイラストレーター・げみさん協力のもと、春をテーマに「これまで続いてきた道と、これからもどこまでも続いていく道」を表現したオリジナル巨大イラストを公開。

さらに、アンケートやSNS投稿に協力した人には、先着でげみさんデザインのポストカードや缶バッジのオリジナルグッズのプレゼントを用意している。

ポストカードデザイン

缶バッジデザイン

日産ブース概要

・展示車両4台

シルビア(1988年 S13型)

フィガロ(1991年 FK10型)

プリメーラ(1995年 HP10型)

新型 ノート e-POWER 4WD(2024年 SNE13型)

・イラストレーター・げみさんのオリジナルイラスト展示

・げみさんデザインのオリジナルグッズプレゼント

(オリジナル缶バッジ、オリジナルポストカード)

(1)スタッフのアンケートに協力すると、オリジナル缶バッジ(フィガロまたはパオのイラスト)をプレゼント

(2) SNS(Instagram、TikTok、Xのいずれか)にて「#日産ラブストーリー #オートモビルカウンシル」の2つのハッシュタグを付けて投稿すると、オリジナルポストカードをプレゼント ※グッズはなくなり次第、終了。

オートモビルカウンシル2024概要

名称:AUTOMOBILE COUNCIL 2024(オートモビル カウンシル 2024)

テーマ:CLASSIC MEETS MODEN AND FUTURE(クラシック ミーツ モダンアンドフューチャー)

会期:2024年4月12日(金)〜4月14日(日)

会場:幕張メッセ(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

開催時間:4月12日(金)10:00~18:00(プレスタイム 10:00~13:00)特別内覧日

4月13日(土)10:00~18:00 一般公開日

4月14日(日)10:00~17:00 一般公開日

入場料:詳細は公式サイトにて記載

オートモビルカウンシル2024:



日産 公式HP: