「昨日の夜は泣いてしまいました」はじめての1人暮らしは寂しいけど…今のうちにやっておくこと

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。4月1日(火)の放送では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、この日から新生活が始まる10代リスナーに現在の状況と心境を聞きました。電話をつないだ4人のなかから、新大学1年生の18歳の女性リスナーとのやり取りを紹介します。地元が神奈川で関東の大学を目指していたんですけど、共通テストで失敗して第二志望の奈良の大学に進学します。第二志望にはなったけど、満足しているしめちゃくちゃ楽しみです。受験期にこもり校長とCOCO教頭に応援してもらって、めちゃくちゃ力になったので感謝しています。昨日から、奈良での1人暮らしがスタートしました。COCO教頭:報告ありがとう~。こもり校長:1人暮らし2日目の夜はどうよ?リスナー:入学式もまだなので、知り合いが誰もいないんです。寂しくて、昨日の夜は1人で泣いてしまいました。こもり校長:寂し泣きかぁ……よっぽどだね。校長先生は1人暮らしに慣れているからなぁ。最初に引っ越したときは、自由が嬉しくて小躍りしたよね。COCO教頭:普段は大踊りしてるのに(笑)。こもり校長:そうそう(笑)。上京したのが中学のときだから。COCO教頭:早いなー。私は(CA時代に)ドバイで……。こもり校長:次元が違うよ!リスナー:(笑)。COCO教頭:ルームシェアって聞いていたのに、行ったら私だけだったのね。めっちゃ寂しくて……WiFiも通っていないし電話もできないし。その日はすっごく泣いた。こもり校長:やっぱり泣くんだ……!COCO教頭:でも、今はそれがあってよかったな、って思ってる。次の日からは、めっちゃ予定を入れたけどね。「ベッドシーツ買わなきゃ」とかね。リスナー:あ~……!COCO教頭:そういう予定はないの?リスナー:明日は奈良公園……シカがいる所に、行こうかなと思っています。COCO教頭:いいじゃん!こもり校長:いいね! でも、ヒラヒラした服を着て行くと、食われるらしいから気をつけてね(笑)。鹿せんべいと間違えちゃうんだって! だから、フリルのワンピースとかはやめといたほうがいいかも。リスナー:わかりました(笑)。こもり校長:街もいっぱい歩いたほうがいいよ。流れる空気とか、どこに何があるのかとか、スーパーには何が売っていて、とか……そういうのを感じておくと、どんどん街にもなじんでいくだろうしね。COCO教頭:たしかに!こもり校長:今、寂しいと思っていても、時が経つとどんどん当たり前になるからさ。その寂しさがあるから、誰かと出会えたときに嬉しかったりするし、そういう気持ちはずっと覚えているしね。リスナー:はい。こもり校長:そんな気持ちを噛みしめて、明日シカに会ってきて!リスナー:わかりました!(笑)。こもり校長:素敵な大学生活を送ってね!COCO教頭:楽しんでね!リスナー:はい! ありがとうございます!このほかには……・「今日から高1です! 中学の3年間は体調が悪くて学校に行けなかったんですけど、高校では軽音部に入ってバンドを組みたいです」という15歳・「中学で仲良かった4人は2人ずつ同じ高校なのですが、私だけ1人で寂しいです」という15歳・「今日、入社式に行ってきました。初めて会った同期の女の子がかわいくてアタックしたいので、アドバイスください」という18歳と電話をつなぎ、新生活の不安やワクワクを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/