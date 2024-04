「ニンジャスレイヤー」の横スクロールアクションゲームが2024年夏にリリース決定。「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」として、SteamにてKADOKAWA Game Linkage/ABCアニメーションより発売される。

「ニンジャスレイヤー ネオサイタマ炎上」はKADOKAWA Game LinkageとABCアニメーションが行うインディーゲームプロジェクトの第1弾として制作される。同プロジェクトはアニメコンテンツのプロデュースや製作を行うABCアニメーションがゲームコンテンツ制作事業を行う中で、ファミ通、ゲームの電撃を擁するKADOKAWA Game Linkageとタッグを組み、創造性の高いタイトルを生み出す取り組み。制作したゲームは日本国内だけでなく世界にも発信を予定している。

「ニンジャスレイヤー」の世界観を表現したゲームの概要も明らかにされた。「ネオサイタマ炎上」編が舞台となる“サイバーパンク・ハイスピードニンジャ活劇”で、強敵とのスピード感あふれる戦いを展開する。また自由な順番で挑めるボスニンジャとの戦闘が楽しめるほか、クローンヤクザや上空を飛ぶ鬼瓦ツェッペリンも登場し、作品の世界を堪能できる。YouTubeではゲーム画面が収められたトレーラーが公開された。

価格は未定。開発はSkeleton Crew Studioが担当する。日本語のほか、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語、韓国語、簡体字、繁体字への対応を予定している。

ブラッドレー・ボンド(原作者)コメント

「ニンジャスレイヤー」という作品は、クラシックなビデオゲームの数々からも多大な影響を受けている。特に「ネオサイタマ炎上」編はそのニュアンスが強いから、横スクロールアクションゲームとの相性は良いはずだ。ラオモト・カンとの一連の戦いを体験できる作品になると聞いて、とても楽しみにしている。カラテとニンジャアトモスフィアに満ち溢れるゲームが出来上がる事を期待しているよ!(ボンド=サン)

フィリップ・ニンジャ・モーゼズ(原作者)コメント

熱意あふれるインディーズスタジオの方々に作っていただけると聞き、とても光栄だ。画面写真を見る限り、ネオサイタマ・サイバーパンクの独特の雰囲気に、今風のサイバーな色使いやクールなエフェクトを上手くミックスしてくれているようで嬉しいな。無印コミカライズ版のニンジャたちが動くのも、これが初めての機会じゃないだろうか? どんなニンジャたちが出てくるのか今から楽しみだ。早くプレイしたいね!(モーゼズ=サン)

(c)Ninj@ Entertainment (c)Yuki YOGO 2024 (c)Yoshiaki TABATA 2024 (c)KADOKAWA CORPORATION 2024 (c)2024 KADOKAWA Game Linkage Inc. (c)ABC Animation, Inc. All Rights Reserved. Developed by Skeleton Crew Studio,Inc.