GRe4N BOYZ（旧GReeeeN）が全国29都市をめぐるライブツアー「GRe4N BOYZ LIVE TOUR 2024“The CUBE”～何処かに広がる大きな声が～」を6月にスタートさせる。

今年3月、旧所属事務所との契約期間満了にともない新会社を設立し、グループ名をGReeeeNからGRe4N BOYZに改めた4人。本ツアーは改称後初の全国ツアーで、6月から11月にかけて全国29都市で42公演を実施する。

オフィシャルファンクラブ「GRe4N CReW Club」のプレミアムコース会員を対象としたチケットの先行抽選予約受付は4月14日23:59まで行われる。

GRe4N BOYZ コメント

いよいよ“GRe4N BOYZ”としての初ツアー

“The CUBE”～何処かに広がる大きな声が～

が始まります!!!!

色々な仕掛けと、あんな曲やこんな曲を引っ提げ、皆様の街にお邪魔致します!!!!

日程と場所をチェックして頂き、是非是非多くの皆様に遊びに来て頂けたらと思います!!!!

2024の最高の想い出になってもらえるように、、かますぞーーー!!!!

GRe4N BOYZ LIVE TOUR 2024“The CUBE”～何処かに広がる大きな声が～

2024年6月22日（土）埼玉県 和光市民文化センター サンアゼリア

2024年6月23日（日）群馬県 ベイシア文化ホール

2024年6月29日（土）千葉県 柏市民文化会館

2024年6月30日（日）神奈川県 神奈川県民ホール

2024年7月7日（日）神奈川県 カルッツかわさき

2024年7月14日（日）石川県 本多の森 北電ホール

2024年7月15日（月・祝）新潟県 上越文化会館

2024年7月20日（土）福島県 會津風雅堂

2024年7月21日（日）宮城県 東京エレクトロンホール宮城

2024年7月27日（土）大阪府 グランキューブ大阪（大阪国際会議場） メインホール

2024年7月28日（日）静岡県 アクトシティ浜松

2024年8月3日（土）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2024年8月4日（日）福岡県 Zepp Fukuoka

2024年8月11日（日・祝）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館）

2024年8月12日（月・振休）広島県 上野学園ホール

2024年8月17日（土）愛知県 Zepp Nagoya

2024年8月18日（日）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年8月24日（土）北海道 北斗市総合文化センターかなで～る

2024年8月25日（日）北海道 Zepp Sapporo

2024年8月31日（土）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）

2024年9月1日（日）山形県 やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2024年9月7日（土）岡山県 倉敷市民会館

2024年9月8日（日）兵庫県 アクリエひめじ（姫路市文化コンベンションセンター）

2024年9月14日（土）高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール

2024年9月15日（日）香川県 サンポートホール高松

2024年9月16日（月・祝）愛媛県 松山市民会館

2024年9月22日（日・祝）青森県 弘前市民会館

2024年9月23日（月・振休）岩手県 盛岡市民文化ホール

2024年9月28日（土）広島県 ふくやま芸術文化ホール・リーデンローズ

2024年9月29日（日）京都府 ロームシアター京都 メインホール

2024年10月5日（土）栃木県 栃木県総合文化センター

2024年10月12日（土）神奈川県 鎌倉芸術館

2024年10月13日（日）東京都 LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

2024年10月14日（月・祝）埼玉県 大宮ソニックシティ

2024年10月19日（土）愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

2024年10月20日（日）神奈川県 小田原三の丸ホール

2024年10月27日（日）茨城県 水戸市民会館

2024年11月2日（土）大分県 iichikoグランシアタ

2024年11月3日（日・祝）鹿児島県 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第1ホール

2024年11月9日（土）福島県 けんしん郡山文化センター 大ホール

2024年11月10日（日）新潟県 新潟テルサ

2024年11月16日（土）福岡県 福岡サンパレスホテル＆ホール