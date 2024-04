ABEMA(アベマ)は2日、WOWOW(ワウワウ)のスポーツコンテンツが視聴可能となる新プラン「ABEMA de WOWSPO(商品名:WOWSPO)」の提供を同日から開始することを発表した。

この新プランではWOWOWで配信されている欧州サッカー連盟(UEFA)主催のチャンピオンズリーグ(CL)やヨーロッパリーグ(EL)をはじめ、バスケットボール世界最高峰リーグのNBA、テニス世界大会の全仏・全米OP・男子テニスATPツア(一部)、ラグビー南半球の世界最高峰リーグであるスーパーラグビー・パシフィックなど、世界最高峰のスポーツをABEMAにて視聴することが可能になるという。

「ABEMA de WOWSPO」は月額1,980円(税込)で2023-24シーズンのCLおよびELの全試合生配信を視聴できるほか、プラン登録者以外でも試合ごとのハイライトの無料視聴が可能に。NBAや今年8月に開催する「全米オープン」、「男子テニスATPツアー」も一部生配信される。また、テニス世界大会の「全仏オープン」では初日の全試合を、世界最高峰ラグビーリーグの「スーパーラグビー・パシフィック」は毎節1試合が無料生配信される。

さらに、ABEMAはスマートフォン、PC、タブレット、Nintendo Switchなどに加え、テレビの大画面で臨場感のある試合が見られるなど、様々なデバイスでの視聴が可能に。高品質で安定した中継映像のほか、「追っかけ再生」で試合の途中からでも最初から視聴することができ、リアルタイムで見られなかった試合は「見逃し配信」で好きな時に何度でも見ることが可能だ。声援を投げかけ合いながら観戦できる「コメント機能」や、観たいコンテンツを追加して、番組情報の通知を受け取ることができる「マイリスト機能」など、快適に自由にスポーツコンテンツを視聴することができる。

「ABEMA de WOWSPO」の開始を記念したキャンペーンも行われ、4月2日(火)12時~4月30日(火)23時59分まで、1カ月限定で通常月額1,980円(税込)のところ月額990円(税込)で利用可能に。 なお、5月1日(水)以降の会員登録は、通常月額1,980円(税込)となる。

「ABEMA de WOWSPO」概要で既に発表されているサッカーの注目試合の配信スケジュールは以下の通り。

◆◼︎「ABEMA de WOWSPO(商品名:WOWSPO)」

URL:https://abema.tv/service/wowow

・主な視聴可能コンテンツ:UEFAチャンピオンズリーグ2023-24/UEFAヨーロッパリーグ2023-24/NBA/全仏・全米OP/男子テニスATPツアー(一部)/スーパーラグビーパシフィック他

・配信開始日:4月2日(火)より

・月額1,980円(税込)

◆■「ABEMA de WOWSPO(商品名:WOWSPO)初回登録キャンペーン」

URL:https://abema.tv/subscription/lp/401bc12d-6144-4cb2-a0a9-845f914177e7

「ABEMA de WOWSPO(商品名:WOWSPO)」の開始を記念して、「ABEMA」では 4月2日(火)12時~4月30日(火)23時59分まで、1カ月限定で通常月額1,980円(税込)のところ月額990円(税込)になります。本キャンペーンの限定価格となり、5月1日(水)以降の会員登録は、通常月額1,980円(税込)となります。

※Amazon 決済は「ABEMA de WOWSPO(商品名:WOWSPO)初回登録キャンペーン適用対象外のため、2024年4月1日(火)12時~4月30日(火)23時59 分までの本キャンペーン期間も通常月額1,980円(税込)でご提供いたします。

◆◼︎CL・ELの配信スケジュール

▼CL・準々決勝ファーストレグ

・4月10日午前4:00キックオフ

アーセナル vs バイエルン

レアル・マドリード vs マンチェスター・シティ

・4月11日午前4:00キックオフ

アトレティコ・マドリード vs ドルトムント

パリ・サンジェルマン vs バルセロナ

▼EL・準々決勝ファーストレグ

・4月12日午前4:00キックオフ

リヴァプール vs アタランタ

ベンフィカ vs マルセイユ

ミラン vs ローマ

レヴァークーゼン vs ウェストハム