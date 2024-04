Sexy Zoneが本日4月1日、グループ名を「timelesz」(タイムレス)に改名したことを発表した。

昨日3月31日に行われた生配信ライブをもって中島健人が卒業し、3人体制となった彼ら。改名の発表はグループのYouTube公式チャンネルおよび佐藤勝利、菊池風磨、松島聡のInstagram公式アカウントで行われた。3人は声を合わせ「We are timelesz!」と新グループ名を発表。この名前について菊池風磨は「5人、Sexy Zone時代、マリウス葉が卒業するタイミングで5人で作った曲のタイトルが『timeless』なんです。新しいグループ名は、僕ら3人が決めるんだけど5人で考えた名前、みんなの思いを乗せた曲がよかったから、『じゃあみんなで作った曲の名前がいいんじゃないか』と。それに加えてのSexy Zoneの歴史だったり見せてもらっていた夢、Sexy Zoneの思いを継承していきたいということで、語尾のつづりをszにしました」と理由を説明。「僕らなりの誰も置いていかない答えがこのtimeleszです」と語った。なお、3人はtimeleszファンの呼称は「secondz」になることも発表。このファンダム名の意味について、菊池は「時計を思い浮かべてください。僕らが短針で、スタッフが長針。そして、何より秒を刻まないと“僕ら”は動けない。そういった意味で、皆さんがsecondzになります」と語った。

合わせて3人は、timeleszの新メンバーを決めるオーディションを実施することを発表した。オーディション開催を決めるにあたって、菊池は3人で幾度となくディスカッションを重ねたことを明かしつつ「これまで以上の景色を一緒に見たいと思い、このような決断に至りました。新しい仲間を探して、一緒に夢に向かって走れたらなと思います」と3人を代表して思いを語る。松島は「マリちゃん、ケンティーの代わりを探すわけじゃなくて。僕らの今までの活動にリスペクトを持って、一緒にものづくりをしてくれる方をお待ちしています」「すぐには受け入れられないかもしれないけど、どうしたらもっと楽しいエンタメを届けられるかを考えての決断だということを理解してほしい」と視聴者へ向けて呼びかけた。このオーディションの詳細発表と応募のスタートは5月を予定している。

加えて改名後初となるアリーナツアーの開催も決定。6月より、北海道を皮切りに7都市で全25公演が行われる。ツアーの詳細は、本日21:00にFAMILY CLUBのオフィシャルサイトに掲載される。なお、4月10日に東京・東京ドーム、5月29、30日に大阪・京セラドーム大阪で行われるSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストによるライブイベント「WE ARE! Let’s get the party STARTO!!」に、timeleszは映像で出演。菊池、松島の2人はイベントに登場する。