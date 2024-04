音楽の向き合い方が変わる！プロのアーティストを目指す10代のための講義イベント『閃光クリニック2024』

“ラジオの中の学校”TOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月27日(水)は『閃光クリニック2024 SP』と題して放送。Adoさんの楽曲「うっせぇわ」を手がけたことでも知られるシンガーソングライターで音楽プロデューサーのsyudouさんを講師に迎えて3月22日(金)に開催された、音楽のプロを目指す10代の生徒(リスナー)に向けた特別講義イベント『SCHOOL OF LOCK!×JASRAC 閃光クリニック2024』の模様をお届けしました。前編となるこの記事では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)による、本イベントについて解説したパートを紹介します。こもり校長:SCHOOL OF LOCK! は、毎年夏に10代のアーティストだけが参加できる音楽フェス『閃光ライオット』を開催しています。COCO教頭:去年、9年ぶりに復活した“音楽の甲子園”ともいえる夏フェス! 今年の開催は、8月7日(水)。出場エントリーは、4月7日(日)まで受け付けています!こもり校長:『閃光ライオット』を我が校がサポートしているのは、10代のみんなに、今しか放つことのできない“閃光”を見せつけてもらうため!だから、オーディションのためにおこなっているわけではないんだけど、エントリーしてくれる生徒(リスナー)のなかには、プロのアーティストを目指しているという人もたくさんいる。そんな、音楽に向き合ってひたむきに突き進む生徒に向けた特別授業が『SCHOOL OF LOCK!×JASRAC 閃光クリニック2024』です。2012年から「SCHOOL OF LOCK!」とJASRACが共同で企画している特別講義イベント。今回が3回目の開催となります。第一線で活躍するアーティスト、音楽クリエイターをゲストに迎えて、プロを目指す10代のミュージシャン、音楽クリエイターに向けて、楽曲制作の技術面やプロとしてのメンタル面などについて、直接講義するイベントです。COCO教頭:この『閃光クリニック』が、先週の3月22日(金)におこなわれました。こもり校長:今回この授業のパートナーになってくれたのは、音楽の著作権を管理するJASRACです。『閃光ライオット』や毎週水曜に放送している番組内コーナー『松田LOCKS!』をサポートしてくださっていることでもおなじみだね。そして、講師をつとめてくれたのは、シンガーソングライターで音楽プロデューサーのsyudou先生です。こもり校長:我が校の元生徒でもあるsyudou先生は、Ado先生に提供した楽曲「うっせぇわ」でも知られるアーティストです。syudou先生が、10代のアーティストを前に全てをさらけ出す勢いの授業を届けてくれました。COCO教頭は『閃光クリニック』参加したんだよね?COCO教頭:はい! syudou先生は、打ち合わせ段階からめちゃくちゃ提案を持ってきてくれて。超大盤振る舞いの授業でした。これを聴いた生徒は、音楽の向き合い方が変わると思うし、社会人にも通ずるところがめっちゃある!こもり校長:音楽という切り口なんだけど、“社会”というか、生きていくために必要なことにも通ずるような?COCO教頭:そう! めちゃめちゃ通ずる!記事の後編では、syudouさんの特別授業の内容を紹介。音楽を仕事にするうえでの心構えや、実際に音楽活動で使用している「楽曲の解説資料」の紹介など、ほかでは聞くことのできない実践的なトークの模様をオンエア。また、本イベントではCOCO教頭とJASRAC職員によるトークコーナーも。JASRACの活動や著作権を意識することの大切さ、最近の若年層クリエイターの考え方など、変化の早い音楽業界に追いつくための講義を実施しました。音楽に限らず今後「何かを“表現”したい」と思っている方はぜひ、syudou先生の言葉に耳を傾けてみてください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/