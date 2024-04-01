アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」の第1話先行カット、あらすじが到着した。

第1話のタイトルは「廻転する夢」。宗三左文字は燃え上がる本能寺の夢を何度も見てはうなされていた。そんなある日、新しく刀剣男士として顕現した不動行光は、自らを「織田信長が最も愛した刀」だと述べる。同じ元主を持つ宗三左文字、へし切長谷部はそんな不動行光の言動に思うところがあるようで……。

「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」は2016年に初演が行われた「舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺」第1作の脚本を原案とした新作アニメ。4月2日に放送スタートする。

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アニメ「刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-」

2024年4月2日（火）23:00よりTOKYO MX、BS11にて全8話放送

スタッフ

原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：末満健一（脚本原案：舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺）

キャラクターデザイン：高田真理

美術監督：根本洋行

撮影監督：野村達哉

音響監督：菊田浩巳

音楽：葛西竜之介

音響制作：楽音舎

編集：ドメリカ

製作：『刀剣乱舞 廻』製作委員会

アニメーション制作：ドメリカ

キャスト

三日月宗近：鳥海浩輔

山姥切国広：前野智昭

宗三左文字：泰勇気

不動行光：阪口大助

へし切長谷部：新垣樽助

薬研藤四郎：山下誠一郎

江雪左文字：佐藤拓也

小夜左文字：村瀬歩

一期一振：田丸篤志

鯰尾藤四郎：斉藤壮馬

燭台切光忠：佐藤拓也

鶴丸国永：斉藤壮馬

ほか

(c)2024 NITRO PLUS・EXNOA LLC/『刀剣乱舞 廻』製作委員会