南勝久原作によるTVアニメ「ザ・ファブル」第1話「お引っ越し」の場面カットが公開された。

4月6日より日本テレビ系にて順次全国放送が開始される「ザ・ファブル」第1話。物語は最強の天才殺し屋・ファブルと呼ばれる男が、ある日仕事を終えると組織のボスに1年間の殺し屋休業生活を命じられるところから始まる。普通の生活を送るため佐藤明と名前を変え、組織では相棒を務める洋子とともに大阪へ引っ越すことに。2人は1年間大阪でお世話になる真黒組の門戸を叩く。

アニメ「ザ・ファブル」では監督を高橋良輔、アニメーション制作を手塚プロダクションが担当。明役は興津和幸、洋子役は沢城みゆきが務める。

「ザ・ファブル」

放送情報

2024年4月6日（土）24:55より、日本テレビ系にて順次全国放送

配信情報

ディズニープラス

スタッフ

原作：南勝久『ザ・ファブル』（講談社「ヤングマガジン」掲載）

監督：高橋良輔

シリーズ構成：高島雄哉

脚本：高島雄哉、森田眞由美

キャラクターデザイン：大下久馬、長谷川早紀

アニメーション制作：手塚プロダクション

オープニングテーマ：ALI「Professionalism feat. 般若」

エンディングテーマ：梅田サイファー「Odd Numbers」

キャスト

佐藤明：興津和幸

佐藤洋子：沢城みゆき

清水岬：花澤香菜

海老原剛士：大塚明夫

小島賢治：津田健次郎

ボス：小村哲生

ジャッカル富岡：福島潤

浜田広志：石井康嗣

黒塩遼：岩崎諒太

高橋勝也：三野雄大

砂川宗一：高橋耕次郎

マツ：水内清光

田高田健二郎：大西健晴

貝沼悦司：朝比奈拓見

マスター：一条和矢

河合ユウキ：梶裕貴

※高橋良輔、高橋耕次郎の高ははしごだかが正式表記。

(c)南勝久・講談社／アニメ「ザ・ファブル」製作委員会