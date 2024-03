【藤沢 グルメレポ】Thousand Dreams（サウザンド・ドリ…

丘の上の住宅街に佇む手作りチーズケーキ専門店

藤沢駅北口から徒歩約15分。手作りチーズケーキ専門店 Thousand Dreams(サウザンド・ドリームズ)をご紹介します。

坂を登り、住宅街のある丘の上に見えてくる白い外壁のさわやかな外観のお店。

内装は白と青を基調とした、湘南の海をイメージさせる雰囲気。

近所にはマンション、保育園、子育て広場などがありこの日も子ども連れで来店される方が数組いました。ベビーカーでの入店もでき、イートインも可能です。

素材にこだわった手作りチーズケーキ

材料はできる限り自然由来のものを使用・国産にこだわり、すべて店主が手作り。フレッシュな果実を使用し、季節ごとに新しい味わいも楽しめます。

一番人気は定番のベイクドチーズケーキのピュアプレーン(380円税込)。甘さ控えめで、さわやかな酸味と柔らかい口当たりで大人も子どももペロリと食べられます。

期間限定の季節商品はいちごのチーズケーキ(490円税込)。いちごとチーズの酸味が合わさって春の始まりにぴったりな一品です。

4月からは、いちごに変わって期間限定商品が出るそうです!どんなフレーバーかは行ってみてのお楽しみ。他にも、抹茶ホワイトやロイヤルミルクティー、粗挽きコショウなどオリジナリティあふれるチーズケーキのラインアップがあり、すべて500円以下で購入できます。新商品の情報はお店のfacebookでもチェックできます。

コーヒー・紅茶の提供も。

コーヒーは地元藤沢・辻堂にある『27 Coffee Roasters Tsujido』というお店のコーヒー豆を使用しており、提供する商品1つ1つがこだわりと地元愛にあふれています。フルーティーでさわやかな後味のコーヒーはチーズケーキとの相性も抜群!

家族の夢をのせて

2016年にオープンし、コロナ禍を乗り越え今年で8周年を迎えるお店。店主の千賀子さんとご主人の2人で経営しています。店主が1つ1つ手作りしているため営業日は水曜と土曜のみですが、確かな味とご夫婦の穏やかな人柄で地元の方に愛されています。

近所の子どもたちからこんな可愛らしいメッセージも。

お店を持つことは、もともと店主の千賀子さんの夢だったそうです。店名Thousand Dreamsの由来は、「千」賀子さんの「夢」から。

「でも、このお店はわたしだけでなく、家族の夢でもあったんです」と語る千賀子さん。湘南の青い海と空を感じる内装と船のロゴマークは、ご主人が長年海関係の仕事をしていたからだそう。壁の装飾は、ご主人の元職場の方が作ってくれたものだそうです。「私たちもずっとこの地域に住んできました。だからこそ、地域の方に愛されるお店をつくりたかったんです」穏やかに語るご主人からも、このお店と地域を愛する気持ちが伝わってきます。

さらに、ご夫婦の息子さんも店内の内装設計やロゴマーク制作に携わりお店づくりをサポート。息子さんはすでに独立されているものの、やはり地元の湘南と海が大好きとのこと。

まさにご家族の夢と想いを乗せ、そしてご家族を囲む方たちからのあたたかく柔らかな追い風をうけて進む船のような、とっても素敵なお店です。

藤沢駅から少し距離はありますが、丘の上で湘南の海の風を感じることができるチーズケーキを味わいに、ぜひ足を運んでみてください。

店舗紹介

【Thousand Dreams サウザンド・ドリームズ】■住所:藤沢市藤が岡1-11-4■電話番号:0466-61-3310■営業時間:11:00~18:00■定休日:月・火・木・金・日(水・土のみ営業)■駐車場:なし■アクセス:藤沢駅北口徒歩15分 または藤沢駅北口発 神奈中バス 藤が岡循環 藤101又は藤102乗車→藤が岡1号バス停下車→徒歩2分

