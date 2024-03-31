パ・リーグ6球団とラブライブがコラボ

　パシフィックリーグマーケティングは31日、パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は、「ラブライブ！シリーズ」とのコラボレーションが決定したと発表した。

　パ・リーグ6球団とは2022年に初めてコラボを実施。今回は、ラブライブ！シリーズ全6作品（『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』『幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』）とパ・リーグ6球団のコラボとして実施する。

●コラボ試合日程/来場予定キャスト

6月15日（土）

千葉ロッテマリーンズ　／　μ’s（「ラブライブ！」）

会場： ZOZOマリンスタジアム

出場： 新田 恵海（高坂 穂乃果 役) ／ 飯田 里穂（星空 凛 役）

7月7日（日）

オリックス・バファローズ　／　蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

会場： 京セラドーム大阪

出場： 菅 叶和（大沢 瑠璃乃 役) ／ 月音 こな（藤島 慈 役）

7月14日（日）

東北楽天ゴールデンイーグルス　／　Aqours（「ラブライブ！サンシャイン!!」）

会場： 楽天モバイルパーク宮城

出場： 小宮 有紗（黒澤 ダイヤ 役) ／ 降幡 愛（黒澤 ルビィ 役）

7月28日（日）

北海道日本ハムファイターズ　／　虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

会場： エスコンフィールドHOKKAIDO

出場： 村上 奈津実（宮下 愛 役) ／ 田中 ちえ美（天王寺 璃奈 役）

8月10日（土）

福岡ソフトバンクホークス　／　Liella!（「ラブライブ！スーパースター!!」）

会場： 福岡PayPayドーム

出場： 岬 なこ（嵐 千砂都 役) ／ 結那（ウィーン･マルガレーテ 役）

8月24日（土）

埼玉西武ライオンズ　／　幻日のヨハネ

会場： ベルーナドーム

出場： 高槻かなこ（ハナマル 役） ／ 斉藤朱夏（ヨウ 役）

※予定は変更となる場合あり。最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表

※トークショーの観覧には、トークショーのチケットが必要。詳細は、主催球団公式HPにて後⽇発表