昔は楽しかったことが、楽しいと思えなくなってしまった…悩む10代相談者に、緑黄色社会・長屋晴子が届けた言葉は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。3月のマンスリーアーティストは、4人組バンド緑黄色社会のボーカルギター・長屋晴子さんです。3月27日(水)の放送では、今まで楽しかったことが楽しいと思えないリスナーにアドバイスを贈りました。前まで楽しいと思っていたことが、今ではあまり楽しいと感じなくなり、元気でいられる日が少なくなったように感じています。そんなときに元気が出る曲を教えてください。サビに「なんだか今なら 愛されるより愛したいとさえ思う」という歌詞があるのですが、恋愛だけでなく、なにかに自発的になることがすごく大事なんじゃないかなと思って書いた曲です。今いろんなことが楽しくないと感じていると思うのですが、何かに生かされているような気分になっているんじゃないかなと思うんです。同じような毎日で続いてしまって、「つまらない」「何か刺激がほしい」と感じたり。勉強させられるとか、部活に行かされるとかではなく、自分から自発的に何かをしてみると、毎日が刺激的になって楽しくなると思うし、そういう経験をしたことがあります。やはり“させられている”っていう感覚よりも、「自分からやっているんだ!」「今、生きているんだ!」っていう感覚になると、目の前の景色が鮮やかになってフレッシュに感じてくるんです。今日と同じことを、仮に明日もやるとしても、少し考え方を変えて“プラスワン”のような感じでやってみると良いのではないかと思います。一つひとつ考え方を変えていくと、きっと毎日がキラキラしてくるのではと思います。頑張ってください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/