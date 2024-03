Little Boysが新曲「GREED」配信スタート、3月31日渋谷でMVエキストラ募集中

イタリア人ロックデュオ・Little Boysが、新曲「GREED」を配信リリースした。

同楽曲でエル(Vo.)が歌うのは、誘惑と罠に溢れた愛の物語。互いに求め合う2人の間の争いについて作詞している。作曲は、ドイツ・ベルリン在住の日本人アーティスト・Steamaが担当。直近のアルバム『Ricordati che devi morire(Remember That You Have To Die)』での日本人サウンドエンジニアとのコラボに続いて、今作でも日本人クリエイターとの共作が実現した。

3月22日に立川BABELで開催された来日ツアー初日のステージでは「来てくれてありがとう! イタリアから来ました、Little Boysです」とエッセ(Dr.)の第一声から二人の息のあったパフォーマンスでオーディエンスを圧巻し、日本語の歌詞で書かれた「SATSUGAI」ほかオリジナル曲を披露。ラストは「ありがとうございます!」とエルが日本語で挨拶し、日本へのリスペクトを込めて深くお辞儀をすると一斉に拍手が起こった。

Little Boysは、3月31日に東京・渋谷某所でアルバム収録曲「Una rivale」のミュージックビデオの撮影をするにあたりエキストラ出演者を募集中。詳細は公式インスタグラム(@littleboysrockstar)にダイレクトメッセージを送るとチェックできる。

■エル(Vo.)コメント

愛し合う者同士は、議論を重ねて相手よりも優位に立つことを望み、必要以上のものを欲しがります。なぜなら、愛はそれよりもずっと単純だから。時には沈んで傷つきたくなって、さらに深みに陥った末にもっと生きていると感じたいという欲求が勝ることもある。そんな、お互いを求めながらも誘惑というゲームに賭ける2人の争いや野心を歌った曲です。

<リリース情報>

Little Boys

NEW SINGLE「GREED」

https://lnk.to/_Greed

アルバム収録曲「Una rivale」ミュージックビデオのエキストラ出演者募集

撮影日:2024年3月31日(日)

撮影場所:東京・渋谷某所

応募方法:撮影当日までに公式インスタグラム(@littleboysrockstar)にダイレクトメッセージを送ってください

