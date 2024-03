乃木坂46賀喜遥香「またこの3人で歌えるときが来たらいいな」久保史緒里、奥田いろはと『最後のTight Hug』披露

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月28日(木)の放送では、3月7日から10日の4日間開催された『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』(通称“バスラ”)に参加したリスナーのメッセージを紹介し、ライブを振り返りました。そのなかから、最終日(DAY4)に披露した楽曲「最後のTight Hug」と新曲「チャンスは平等」ついてのコメントを紹介します。『乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE』おつかれさまでした。私が特に印象に残ったのは、4日目に披露した「最後のTight Hug」です。久保史緒里ちゃんと奥田いろはちゃん、歌が上手い3人で歌ったこの曲。卒業された先輩へのリスペクトと、これからの乃木坂の明るい未来が感じられて、終わるころには自然と涙が出ていました。乃木坂に入って6年。もう立派な先輩の遥香先生も、まだまだ先輩に甘えたい遥香先生も、ずっと応援しています。いつも本当にありがとうございます!賀喜:こちらこそありがとうございます! DAY4に「最後のTight Hug」を歌わせていただきました。この3人なのも理由があるんです。(久保)史緒里ちゃんと私は、(この楽曲でセンターを務めた)生田(絵梨花)さんと一緒に『THE FIRST TAKE』に出させていただいたり、ライブで一緒に歌わせていただいたり。生田さんと一緒に歌を歌う機会が多かったから、選んでいただいたのかなっていうのと……。奥田いろはちゃんは、歌が好き、歌が上手っていうのと、実は“ジュリエット”繋がりなんですって! いろはちゃんが、(ミュージカル)『ロミオとジュリエット』に出るんですよ。絶対いいから、みなさん観てください! その3人で歌いました!史緒里ちゃんって、音を外さないし優しい歌い方するし、感情の込め方が上手いっていうか。だから、史緒里ちゃんの歌い方とか歌声が好きで。いろはちゃんの歌声も大好きなんです。去年の夏にあらためて聴いたときに、めっちゃ歌声に透明感があってキレイだなって思って。何の不純物もない、歌詞が直接心に入ってくるっていうか、響く歌声。この子の声は唯一無二だって思いました。その2人の声で「最後のTight Hug」が聴けるのが嬉しかったし、大好きな曲なのでこの3人で歌えたのは大切な思い出です。またこの3人で歌えるときが来たらいいな、って思いました。私も乃木坂に入って6年……先輩になったので、生田さんみたいな立派な先輩になれるように頑張りたいなって。この曲もそうだし、いろんな曲を披露して、あらためて思ったバースデーライブでした!賀喜:4日目のアンコールで、35枚目シングル新曲の「チャンスは平等」を初披露させていただきました。この曲は先輩の山下美月さんが参加されるラストのシングルで、この日が初披露だったんです。初披露ってすっごく緊張するんですけど、この曲は“歌って踊って”がすごく楽しいんです。だから、歌っている間に緊張なんてどこかに行っちゃっていました(笑)。美月さんに憧れて乃木坂に入ったので、美月さんラストのシングルだから余計に楽しもうというか、そういう思いが強いというか……。たぶん、こういうライブでの1曲1曲、毎回毎回披露することが、美月さんにとってはかけがえのない思い出になるから。その思い出の1ページに少しでも私がいたらいいな、って思いながら披露しました。「チャンスは平等」の期間を通して、美月さんと思い出をたくさん作れたらいいなと思います。楽しい期間にしたいです。みなさんも、たくさん聴いていただけたら嬉しいなと思います。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/