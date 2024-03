「表現に救われています」“閉じこもっていた生活から変われた”新大学生がアイナ・ジ・エンドに感謝のメッセージ

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月26日(火)の放送は、アイナ・ジ・エンドが生出演。『アイナ先生といっしょに話そう!』と題し、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)とともに、電話をつないだリスナーの言葉に耳を傾けました。そのなかから、「大学進学のために今日上京してきた」というアイナファンの19歳のリスナーとのやり取りを紹介します。毎週火曜にお届けしている番組内コーナー「アイナLOCKS!」にレギュラー出演中のアイナ・ジ・エンド。この日の放送をもって同コーナーが休講するということで、生放送パートにも出演しました。こもり校長:もしもし! 今は、何をしていたの?リスナー:今日、上京してきたので、部屋の掃除をしながらラジオを聴いていました。COCO教頭:今日、上京してきたの!? いらっしゃい!アイナ:おー!こもり校長:新居1日目で、アイナ先生と話しているんだね! 超いいじゃん! 家具は揃ってる?リスナー:お布団と電気しかないです……。こもり校長:お湯は出る?リスナー:出ます!アイナ:上京するきっかけは何なの?リスナー:きっかけは、アイナ先生なんです。アイナ:ど……どういうこと!?リスナー:小学校のころに心が弱っていて、自分のことも他人のことも好きじゃなかったんです。でもアイナ先生のおかげで人のことをすごく好きになったし、環境も自分も変われて居場所ができたんです。自分が変われたことで、「東京に出ようかな」って思って出てきました。アイナ:話していて思うけど、凛としているね。言葉に深みがあるというか、魂が宿っているというか。だから、上京も相当な覚悟だったんだろうなって思うよ。リスナー:そうですね。結構悩みました。アイナ:そうだよね……じゃあ、今日はお祝いだね!リスナー:ありがとうございます!こもり校長:アイナ先生と出会って、力をもらって、自分が少しずつ変わっていた感じなの?リスナー:そうです。閉じこもって人と話さない、みたいな生活だったんですけど。自分でも「変わったな」と自覚できるくらい変わったので、すごく感謝の気持ちしかないです。アイナ:心が弱っていたというのは、小さいころからそうだったの?リスナー:小学校の高学年からです。人から見られることを意識し始めて……そこからです。アイナ:そこから、どのくらいまで?リスナー:中学校を卒業するくらいまでです。アイナ:そうか……それは長いね。つらかったね。リスナー:今思うとそうですね。アイナ:そんな大切な10代のうちにアイナに出会ってくれて、本当にありがとう。リスナー:こちらこそ、いつもありがとうございます……!こもり校長:アイナ先生のどういうところに元気をもらったの?リスナー:変な言い方になっちゃうかもしれないんですけど、ただ明るいだけじゃなくて負の感情みたいなものが見える……表現から見えたりするところが、人間味をすごく感じるんです。そういうところが好きです。アイナ:嬉しい~。こもり校長:生でパフォーマンスを観たことはあるの?リスナー:はい! この間のツアーも行きました。アイナ:来てくれたん!?COCO教頭:どうだった?リスナー:すごく楽しかったです!アイナ:好きな曲はある?リスナー:最近は、(新曲の)「宝者」ばっかり聴いています。アイナ:「宝者」かぁ……! 私の人間味が好きって言ってくれる人は、「ペチカの夜」みたいな暗がりの曲が好きかと思っていたけど、意外に「宝者」なんだね!リスナー:そうですね。今の自分の状況とも合っているので!アイナ:じゃあ、本当に前向きになれてきているんじゃない?リスナー:そうですね。もう……楽しみですね(笑)。こもり校長:東京で何がしたい! とかあるの?リスナー:何がしたいかな……? 東京タワーとか行きたいです。COCO教頭:いいよ! ぜひ、観に行ってほしい!こもり校長:いろんなことがあると思うけど、とりあえずは楽しみなのかな?リスナー:そうですね。でも1人暮らしが初めてなので、不安だし寂しさもあります。アイナ:寂しいときは、一緒に音楽を聴こうね。リスナー:はい! アイナ先生の曲を聴きます。アイナ:マジ!? じゃあ、“寂しいときプレイリスト”を作って、ストーリーかなんかにあげておくわ!リスナー:お願いします!こもり校長:俺も聴く!COCO教頭:私も!全員:(笑)。こもり校長:じゃあ最後に、アイナ先生にメッセージを届けようか?リスナー:はい! 私はアイナ先生の人間性も好きなんです。やっぱり表現にすごく救われているので……言葉とかもそうですけど……あの、いつも救われています! 大好きです! これからも応援しています!アイナ:ありがと……!このほかには……・「BiSHの『オーケストラ』を聴いて、アイナ先生の声が好きになりました。アイナLOCKS! では、生徒に寄り添って話してくれるのが好きです」という18歳・「アイナ先生に出会って、音楽が好きになりました。将来はライブ制作の仕事がしたいのですが、“好き”を仕事にすることが不安です」という15歳・「写真部に入っています。好きな女の子を誘って写真を撮りたいけど、どんなふうに誘ったらいいですか?」という16歳・「2年前に、“友達に無視されてつらい”とアイナ先生に相談しました。そのときの言葉やオンエアされた楽曲を聴いて、前向きに頑張ったら友達ができました」という17歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/