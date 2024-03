SUPER BEAVER「スタイリストさんがいるわけじゃない」衣装は自前！そのこだわりは？

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。3月29日(金)の放送では、リスナーの質問をきっかけに衣装のこだわりについて語りました。SUPER BEAVERのみなさん、こんばんは!ライブの衣装はみなさんご自身で用意されていると聞きましたが、衣装を選ぶ際のこだわりや、決まりごとなどはありますか?それと、渋谷さんの着ているシャツは、ライブの映像やテレビなどを見ていると、前合わせの違うものを着ていらっしゃることがあると思うのですが、レディース、メンズこだわりなく着られていますか? ぜひ、みなさんのこだわりを聞かせてください!柳沢亮太(Gt.):おもしろい質問ですね。まず、ライブ衣装はどんな感じですか?渋谷龍太(Vo.):我々は、スタイリストさんがいるわけじゃないから。ライブに限らずいろんな撮影でも、自分たちでちゃんと服を揃えてやるよね。藤原“35才”広明(Dr.):そうだね。柳沢:最近はリーダーとか……実は俺もなんだけど、ライブ衣装を自分で作っていたりしますもんね。上杉研太(Ba.):そうね。自分の場合は物を作るのが結構好きだし、知り合いのアパレルの方と「これ作ってみたから、次こういうの作ってみようよ!」とか、「夏だから、こういう素材にしよう! 冬だから、こういう素材にして……」とか、「昔のこういうのを今風にして……」っていうのをずっと話をするのが好きだね。そういう人との繋がりでもあるところを、日に日に形にしていって、一緒にステージにあげてるって感覚で作っていますね。柳沢:いいねー! ぶーやん(渋谷)も、ついにオリジナル柄シャツを作っていましたよね?渋谷:富士急ハイランドのコニファーフォレストで去年、単独を2日間やらせていただいて……そのときに作ったのがきっかけで。シャツを、よくしてくださっている好きなところで作りましたね。柳沢:ぶーやんに、さらに質問が来ていますけど……『渋谷さんは前合わせの違うものを着ていらっしゃることもあると思うんですけど、レディース、メンズこだわりなく着られていますか?』ってところはどうですか?渋谷:全然気にしてない! 要するに、お洋服は体の形で選ぶから。女の人の服を着たいっていう“我”も全くないけど……(笑)。めちゃくちゃかわいいと思うのが、たまに女性物のサイズしかなかったりすることってあるじゃん? そのときはやきもきするから、どっちも着られたら面白いかなと思って。柳沢:ぶーやん以外も、あまり気にしてないよね。他の衣装とかもさ。上杉:スニーカーも、レディースの展開のほうがかっこいいやつとかあるしね。レディースの28.5とか。柳沢:俺、昔から思っているんだけど、いわゆる“レディース”とされるもののほうが、デザインがかわいいの多くない? 凝ったデザインっていうかね。なので、メンバーそれぞれ、あまり気にしていないです!渋谷:メンズの服は、紺かグレーしかないもん。柳沢:そんなことねぇけどな(笑)。でも、大味の感じあるよね。というわけで、我々の衣装については、こんな感じでございましたー!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/