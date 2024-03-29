【放送予定】プロ野球開幕戦2024　巨人対阪神ほか　テレビ番組表、ラジオ…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

プロ野球の2024年レギュラーシーズンが、3月29日に開幕。各球団が日本一の頂を目指す。昨季は阪神タイガース、オリックス・バファローズがリーグ優勝を果たしたが、今季はどのような戦いが繰り広げられるのだろうか。ここでは、29日の開幕戦6試合のテレビ・ラジオ・インターネットでの放送予定、番組表一覧をまとめた。





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パ・リーグ

▼東北楽天ゴールデンイーグルス － 埼玉西武ライオンズ（楽天モバイルパーク宮城・18時00分）

テレビ放送

●地上波

宮城テレビ



●BS・CS

J SPORTS2、BS12 トゥエルビ



ラジオ放送

文化放送、TBCラジオ



インターネット配信

Rakuten TV パ・リーグSpecial、パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、スカパープロ野球セット











▼オリックス・バファローズ － 福岡ソフトバンクホークス（京セラドーム大阪・18時00分）

テレビ放送

●地上波

FBS福岡放送、TOKYO MX



●BS・CS

NHK BS、J SPORTS 3



ラジオ放送

KBCラジオ、RKBラジオ



インターネット配信

パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV パ・リーグSpecial、ベースボールLIVE、スカパープロ野球セット





▼千葉ロッテマリーンズ － 北海道日本ハムファイターズ（ZOZOマリンスタジアム・18時30分）

テレビ放送

●地上波

札幌テレビ、千葉テレビ



●BS・CS

日テレNEWS24



ラジオ放送

STVラジオ、HBCラジオ



インターネット配信

Rakuten TV パ・リーグSpecial、ベースボールLIVE、DAZN、パ・リーグTV、スカパープロ野球セット









セ・リーグ

▼読売ジャイアンツ － 阪神タイガース（東京ドーム・18時15分）

テレビ放送

●地上波

日本テレビ系列、テレビ宮崎1



●BS・CS

日テレG＋



ラジオ放送

ニッポン放送、ラジオ日本、ぎふチャン、ABCラジオ、MBSラジオ、ラジオ関西、KRY山口放送



インターネット配信

GIANTS TV、DAZN、Hulu、虎テレ、スカパープロ野球セット









▼横浜DeNAベイスターズ － 広島東洋カープ（横浜スタジアム・18時30分）

テレビ放送

●地上波

テレビ神奈川(tvk)、広島テレビ



●BS・CS

BS-TBS、TBSチャンネル2



ラジオ放送

RCCラジオ





インターネット配信

DAZN、U-NEXT、J SPORTS オンデマンド、ニコニコプロ野球チャンネル、スカパープロ野球セット







▼東京ヤクルトスワローズ － 中日ドラゴンズ（明治神宮野球場・18時00分）

テレビ放送

●地上波

中京テレビ



●BS・CS

BSフジ、フジテレビONE



ラジオ放送

東海ラジオ



インターネット配信

DAZN、フジテレビONEsmart、FOD(Amazon)、スカパープロ野球セット















【了】