【放送予定】プロ野球開幕戦2024　巨人対阪神ほか　テレビ番組表、ラジオ…

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　プロ野球の2024年レギュラーシーズンが、3月29日に開幕。各球団が日本一の頂を目指す。昨季は阪神タイガース、オリックス・バファローズがリーグ優勝を果たしたが、今季はどのような戦いが繰り広げられるのだろうか。ここでは、29日の開幕戦6試合のテレビ・ラジオ・インターネットでの放送予定、番組表一覧をまとめた。
 

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パ・リーグ
▼東北楽天ゴールデンイーグルス　－　埼玉西武ライオンズ（楽天モバイルパーク宮城・18時00分）
テレビ放送
●地上波
宮城テレビ
 
●BS・CS
J SPORTS2、BS12 トゥエルビ
 
ラジオ放送
文化放送、TBCラジオ
 
インターネット配信
Rakuten TV パ・リーグSpecial、パ・リーグTV、DAZN、ベースボールLIVE、スカパープロ野球セット

 

 

▼オリックス・バファローズ　－　福岡ソフトバンクホークス（京セラドーム大阪・18時00分）
テレビ放送
●地上波
FBS福岡放送、TOKYO MX
 
●BS・CS
NHK BS、J SPORTS 3
 
ラジオ放送
KBCラジオ、RKBラジオ
 
インターネット配信
パ・リーグTV、DAZN、Rakuten TV パ・リーグSpecial、ベースボールLIVE、スカパープロ野球セット


▼千葉ロッテマリーンズ　－　北海道日本ハムファイターズ（ZOZOマリンスタジアム・18時30分）
テレビ放送
●地上波
札幌テレビ、千葉テレビ
 
●BS・CS
日テレNEWS24
 
ラジオ放送
STVラジオ、HBCラジオ
 
インターネット配信
Rakuten TV パ・リーグSpecial、ベースボールLIVE、DAZN、パ・リーグTV、スカパープロ野球セット




セ・リーグ
▼読売ジャイアンツ　－　阪神タイガース（東京ドーム・18時15分）
テレビ放送
●地上波
日本テレビ系列、テレビ宮崎1
 
●BS・CS
日テレG＋
 
ラジオ放送
ニッポン放送、ラジオ日本、ぎふチャン、ABCラジオ、MBSラジオ、ラジオ関西、KRY山口放送
 
インターネット配信
GIANTS TV、DAZN、Hulu、虎テレ、スカパープロ野球セット
 

 

▼横浜DeNAベイスターズ　－　広島東洋カープ（横浜スタジアム・18時30分）
テレビ放送
●地上波
テレビ神奈川(tvk)、広島テレビ
 
●BS・CS
BS-TBS、TBSチャンネル2
 
ラジオ放送
RCCラジオ
 

インターネット配信
DAZN、U-NEXT、J SPORTS オンデマンド、ニコニコプロ野球チャンネル、スカパープロ野球セット
 


▼東京ヤクルトスワローズ　－　中日ドラゴンズ（明治神宮野球場・18時00分）
テレビ放送
●地上波
中京テレビ
 
●BS・CS
BSフジ、フジテレビONE
 
ラジオ放送
東海ラジオ
 
インターネット配信
DAZN、フジテレビONEsmart、FOD(Amazon)、スカパープロ野球セット




 

 
【了】