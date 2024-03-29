5月15日にリリースされるAぇ! groupのデビューシングル「《A》BEGINNING」の収録内容が明らかになった。
3月16、17日に大阪・京セラドーム大阪にて開催されたファンミーティング「Aぇ! group Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 ～みんなホンマにありがとう～」の初日公演にてCDデビューを発表したAぇ! group。デビューシングル「《A》BEGINNING」は通常盤、初回限定盤A、B、そしてUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤という4種が展開される。
収録曲にはタイトル曲「《A》BEGINNING」のほか、ハッピーなサウンドの「Aぇ! LAND」「しあわせもん。」、キュートなラブソング「WANT!!」といった新曲のほか、ジュニア時代の人気曲「Firebird」の新録バージョンなど全7曲が形態別に収録される。また初回限定盤Bに付属するDVDには、デビュー発表を行った京セラドームでのファンミーティングのDAY1公演の模様がフルサイズで収められる。各形態ごとの先着外付け特典の内容も発表されているので、ファンはオフィシャルサイトにて確認を。
Aぇ! group「《A》BEGINNING」収録内容
初回限定盤A
CD
01.《A》BEGINNING
02. Aぇ! LAND
03.しあわせもん。
DVD
・「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video
初回限定盤B
CD
01.《A》BEGINNING
02. Aぇ! LAND
03. WANT!!
DVD
「Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 ～みんなホンマにありがとう～」2024年3月16日公演
通常盤
CD
01.《A》BEGINNING
02. Aぇ! LAND
03. +YOU
04. 純情パスファインダー
UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
CD
01.《A》BEGINNING
02. Aぇ! LAND
03. +YOU
04. Firebird