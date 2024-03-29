5月15日にリリースされるAぇ! groupのデビューシングル「《A》BEGINNING」の収録内容が明らかになった。

3月16、17日に大阪・京セラドーム大阪にて開催されたファンミーティング「Aぇ! group Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 ～みんなホンマにありがとう～」の初日公演にてCDデビューを発表したAぇ! group。デビューシングル「《A》BEGINNING」は通常盤、初回限定盤A、B、そしてUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤という4種が展開される。

収録曲にはタイトル曲「《A》BEGINNING」のほか、ハッピーなサウンドの「Aぇ! LAND」「しあわせもん。」、キュートなラブソング「WANT!!」といった新曲のほか、ジュニア時代の人気曲「Firebird」の新録バージョンなど全7曲が形態別に収録される。また初回限定盤Bに付属するDVDには、デビュー発表を行った京セラドームでのファンミーティングのDAY1公演の模様がフルサイズで収められる。各形態ごとの先着外付け特典の内容も発表されているので、ファンはオフィシャルサイトにて確認を。

Aぇ! group「《A》BEGINNING」収録内容

初回限定盤A

CD

01.《A》BEGINNING

02. Aぇ! LAND

03.しあわせもん。

DVD

・「《A》BEGINNING」Music Video & Making Video

初回限定盤B

CD

01.《A》BEGINNING

02. Aぇ! LAND

03. WANT!!

DVD

「Aッ倒的ファン大感謝祭 in 京セラドーム大阪 ～みんなホンマにありがとう～」2024年3月16日公演

通常盤

CD

01.《A》BEGINNING

02. Aぇ! LAND

03. +YOU

04. 純情パスファインダー

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤

CD

01.《A》BEGINNING

02. Aぇ! LAND

03. +YOU

04. Firebird