7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第4弾が発表された。
今回の発表では7月26日にAwich、indigo la End、キング・クルール、Original Love Jazz Trio、渋さ知らズオーケストラ、家主、7月27日公演にくるり、syrup16g、¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U、7月28日公演にインドネシアのAli、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、ケニア・グレース、菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール、森大翔の14組が追加された。
オフィシャルサイトではチケットの2次先行販売が行われている。
FUJI ROCK FESTIVAL '24
2024年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
シザ / ペギー・グー / フローティング・ポインツ / オマー・アポロ / レミ・ウルフ / 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / チップ・ウィッカム / 電気グルーヴ / エリカ・デ・カシエール / Friko / Ghost-Note / ジャックス・ジョーンズ / マカロニえんぴつ / Notd / 大貫妙子 / THE SPELLBOUND / テディ・スウィムズ / イエロー・デイズ / Awich / indigo la End / キング・クルール / Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / 家主 / and more
2024年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Kraftwerk / ベス・ギボンズ / ガール・イン・レッド / KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / サンファ / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / THE BAWDIES / Billyrrom / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / アイドレス / Glass Beams / Hedigan's / Hiroko Yamamura / The Last Dinner Party / ノーネーム / 折坂悠太（band） / スガシカオ / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / くるり / syrup16g / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / and more
2024年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Noel Gallagher's High Flying Birds / Turnstile / The Allman Betts Band / キム・ゴードン / Ride / betcover!! / Celebration of The Meters / クリープハイプ / Fontaines D.C. / HEY-SMITH / キタニタツヤ / No Party For Cao Dong / オリバー・ツリー / ルーファス・ウェインライト / toe / Yin Yin / Ali / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / ケニア・グレース / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / 森大翔 / and more