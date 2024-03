hide(X JAPAN、hide with Spread Beaver、zilch)の命日にあたる5月2日に神奈川・CLUB CITTA'で開催されるライブイベント「hide Memorial Day 2024~Sing along Live"Hi-Ho!"」の全出演者が発表された。

このイベントは同じ空間に集まったアーティストやオーディエンスがともにhideの名曲を歌うという趣旨のトリビュート企画。当日の出演アーティストとしてhide、defspiral、CUTT(SPEED OF LIGHTS、shame)、木村世治(ZEPPET STORE)、TAKA(defspiral)がラインナップされているほか、さまざまなゲストが登場する。ゲストにはこれまでAMI(BLOTTO ROCKERS、ex. TOKYO YANKEES)、DJ-INA、PATA(X JAPAN、Ra:IN)、SEXX GEORGE(LADIESROOM、我孫子神音會、SEXXXX)、w-shun(KNOCK OUT MONKEY)、HAKUEI(PENICILLIN、The Brow Beat)といった強力なメンツがラインナップされていた。

今回新たなゲストとして、綾小路翔(氣志團)、EXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND)、松岡充(SOPHIA)、MCの浅井博章の出演が決定。ローソンチケット、イープラスでは4月1日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

なお今年の「hide Memorial Day」は5月1日と2日の2DAYS開催。初日は「Movies Day」と銘打ち、過去に全国公開されたhide映画が、CINECITTA'にて特別上映される。上映作品は「JUNK STORY」「HURRY GO ROUND」「TELL ME ~hideと見た景色~」の3つだ。

hide Memorial Day 2024~Sing along Live "Hi-Ho!"

2024年5月2日(木)神奈川県 CLUB CITTA'

<出演者>

hide

ホスト:defspiral / CUTT(SPEED OF LIGHETS、shame) / 木村世治(ZEPPET STORE) / TAKA(defspiral)

スペシャルゲスト:綾小路翔(氣志團) / EXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND) / 松岡充(SOPHIA) / 浅井博章(MC) / chay / HAKUEI(PENICILLIN、The Brow Beat) / AMI(BLOTTO ROCKERS、ex. TOKYO YANKEES) / DJ-INA / PATA(X JAPAN、Ra:IN) / SEXX GEORGE(LADIESROOM、我孫子神音會、SEXXXX)/ w-shun(KNOCK OUT MONKEY) / 桃知みなみ