hide（X JAPAN、hide with Spread Beaver、zilch）の命日にあたる5月2日に神奈川・CLUB CITTA'で開催されるライブイベント「hide Memorial Day 2024～Sing along Live"Hi-Ho!"」の全出演者が発表された。
このイベントは同じ空間に集まったアーティストやオーディエンスがともにhideの名曲を歌うという趣旨のトリビュート企画。当日の出演アーティストとしてhide、defspiral、CUTT（SPEED OF LIGHTS、shame）、木村世治（ZEPPET STORE）、TAKA（defspiral）がラインナップされているほか、さまざまなゲストが登場する。ゲストにはこれまでAMI（BLOTTO ROCKERS、ex. TOKYO YANKEES）、DJ-INA、PATA（X JAPAN、Ra:IN）、SEXX GEORGE（LADIESROOM、我孫子神音會、SEXXXX）、w-shun（KNOCK OUT MONKEY）、HAKUEI（PENICILLIN、The Brow Beat）といった強力なメンツがラインナップされていた。
今回新たなゲストとして、綾小路翔（氣志團）、EXILE SHOKICHI（EXILE、EXILE THE SECOND）、松岡充（SOPHIA）、MCの浅井博章の出演が決定。ローソンチケット、イープラスでは4月1日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。
なお今年の「hide Memorial Day」は5月1日と2日の2DAYS開催。初日は「Movies Day」と銘打ち、過去に全国公開されたhide映画が、CINECITTA'にて特別上映される。上映作品は「JUNK STORY」「HURRY GO ROUND」「TELL ME ～hideと見た景色～」の3つだ。
hide Memorial Day 2024～Sing along Live "Hi-Ho!"
2024年5月2日（木）神奈川県 CLUB CITTA'
＜出演者＞
hide
ホスト：defspiral / CUTT（SPEED OF LIGHETS、shame） / 木村世治（ZEPPET STORE） / TAKA（defspiral）
スペシャルゲスト：綾小路翔（氣志團） / EXILE SHOKICHI（EXILE、EXILE THE SECOND） / 松岡充（SOPHIA） / 浅井博章（MC） / chay / HAKUEI（PENICILLIN、The Brow Beat） / AMI（BLOTTO ROCKERS、ex. TOKYO YANKEES） / DJ-INA / PATA（X JAPAN、Ra:IN） / SEXX GEORGE（LADIESROOM、我孫子神音會、SEXXXX）/ w-shun（KNOCK OUT MONKEY） / 桃知みなみ