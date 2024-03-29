昨年開催された野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」のライブ映像が、本日3月29日夜から3日連続でYouTubeにて配信される。
この配信は毎日20:00からアーカイブなしの1回限りで実施。初日はあいみょん、ザ・クロマニヨンズ、Perfume、マキシマム ザ ホルモン、2日目はASIAN KUNG-FU GENERATION、Creepy Nuts、Dragon Ash、ポルノグラフィティ、3日目はSUPER BEAVER、Chilli Beans.、東京スカパラダイスオーケストラ、Vaundyといった豪華アーティストのライブ映像が楽しめる。
なお本日3月29日からは今年夏開催の「SWEET LOVE SHOWER 2024」の3日通し券の限定早割抽選受付がスタート。通常3万7000円のチケットが3万4000円の割引価格で予約できる。
YouTube「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」ライブ映像配信
DAY1
配信日時：2024年3月29日（金）20:00～
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=hTttHHvOF4c
＜配信アーティスト＞
あいみょん / androp / imase / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / ザ・クロマニヨンズ / SHISHAMO / sumika [camp session] / DURDN / 10-FEET / Perfume / ハンブレッダーズ / PEOPLE 1 / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 由薫 / Lucky Kilimanjaro / WurtS
OPENING ACT：ヤユヨ
MORNING ACOUSTIC：Haruy
CLOSING ACT：TAIKING（Suchmos）
DAY2
配信日時：2024年3月30日（土）20:00～
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=m9vd0jsxQIk
＜配信アーティスト＞
ASIAN KUNG-FU GENERATION / アルカラ / えんぷてい / OAU / Creepy Nuts / Kroi / Cody・Lee(李) / 佐藤千亜妃 / 水曜日のカンパネラ / STUTS / 須田景凪 / DISH// / tonun / Dragon Ash / NEE / 04 Limited Sazabys / ポルノグラフィティ / Mr.ふぉるて / 斎遊記- 富士山編-（斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN / XIIX） / yonawo
OPENING ACT：プッシュプルポット
MORNING ACOUSTIC：森大翔
DAY3
配信日時：2024年3月31日（日）20:00～
配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=aAiylVRB2P8
＜配信アーティスト＞
ALI / ego apartment / カネコアヤノ / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / キュウソネコカミ / Cocco / ZION / Saucy Dog / ずっと真夜中でいいのに。 / SUPER BEAVER / THE SPELLBOUND（BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET） / Chilli Beans. / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / Bialystocks / 羊文学 / FIVE NEW OLD / BREIMEN / マルシィ / MAN WITH A MISSION
OPENING ACT：This is LAST
MORNING ACOUSTIC：mahina