昨年開催された野外フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」のライブ映像が、本日3月29日夜から3日連続でYouTubeにて配信される。

この配信は毎日20:00からアーカイブなしの1回限りで実施。初日はあいみょん、ザ・クロマニヨンズ、Perfume、マキシマム ザ ホルモン、2日目はASIAN KUNG-FU GENERATION、Creepy Nuts、Dragon Ash、ポルノグラフィティ、3日目はSUPER BEAVER、Chilli Beans.、東京スカパラダイスオーケストラ、Vaundyといった豪華アーティストのライブ映像が楽しめる。

なお本日3月29日からは今年夏開催の「SWEET LOVE SHOWER 2024」の3日通し券の限定早割抽選受付がスタート。通常3万7000円のチケットが3万4000円の割引価格で予約できる。

YouTube「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」ライブ映像配信

DAY1

配信日時:2024年3月29日(金)20:00~

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=hTttHHvOF4c

<配信アーティスト>

あいみょん / androp / imase / 小原綾斗とフランチャイズオーナー / ザ・クロマニヨンズ / SHISHAMO / sumika [camp session] / DURDN / 10-FEET / Perfume / ハンブレッダーズ / PEOPLE 1 / flumpool / THE BAWDIES / マカロニえんぴつ / マキシマム ザ ホルモン / ヤバイTシャツ屋さん / ヤングスキニー / 由薫 / Lucky Kilimanjaro / WurtS

OPENING ACT:ヤユヨ

MORNING ACOUSTIC:Haruy

CLOSING ACT:TAIKING(Suchmos)

DAY2

配信日時:2024年3月30日(土)20:00~

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=m9vd0jsxQIk

<配信アーティスト>

ASIAN KUNG-FU GENERATION / アルカラ / えんぷてい / OAU / Creepy Nuts / Kroi / Cody・Lee(李) / 佐藤千亜妃 / 水曜日のカンパネラ / STUTS / 須田景凪 / DISH// / tonun / Dragon Ash / NEE / 04 Limited Sazabys / ポルノグラフィティ / Mr.ふぉるて / 斎遊記- 富士山編-(斎藤宏介 from UNISON SQUARE GARDEN / XIIX) / yonawo

OPENING ACT:プッシュプルポット

MORNING ACOUSTIC:森大翔

DAY3

配信日時:2024年3月31日(日)20:00~

配信URL:https://www.youtube.com/watch?v=aAiylVRB2P8

<配信アーティスト>

ALI / ego apartment / カネコアヤノ / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / キュウソネコカミ / Cocco / ZION / Saucy Dog / ずっと真夜中でいいのに。 / SUPER BEAVER / THE SPELLBOUND(BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET) / Chilli Beans. / 東京スカパラダイスオーケストラ / Vaundy / Bialystocks / 羊文学 / FIVE NEW OLD / BREIMEN / マルシィ / MAN WITH A MISSION

OPENING ACT:This is LAST

MORNING ACOUSTIC:mahina