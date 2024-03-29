【試合速報】プロ野球開幕戦2024　巨人対阪神ほか　開幕スタメン　試合結…

プロ野球（NPB）開幕戦 スコア速報
プロ野球は29日、セ・パ全12球団が開幕戦（6試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。
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埼玉西武ライオンズ ー 東北楽天ゴールデンイーグルス【試合前】
西武 --- --- --- |-
楽天 --- --- --- |-
楽天モバイルパーク宮城・18時00分開始予定
▼開幕投手
西武：今井達也
楽天：早川隆久
福岡ソフトバンクホークス ー オリックス・バファローズ【試合前】
ソフトバンク --- --- --- |-
オリックス --- --- --- |-
京セラドーム大阪・18時00分開始予定
▼開幕投手
ソフトバンク：有原航平
オリックス：宮城大弥
北海道日本ハムファイターズ ー 千葉ロッテマリーンズ【試合前】
日本ハム --- --- --- |-
ロッテ --- --- --- |-
ZOZOマリンスタジアム・18時30分開始予定
▼開幕投手
日本ハム：伊藤大海
ロッテ：小島和哉
プロ野球12球団開幕スタメン予想
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東京ヤクルトスワローズ ー 中日ドラゴンズ【試合前】
ヤクルト --- --- --- |-
中日 --- --- --- |-
明治神宮野球場・18時00分開始予定
▼開幕投手
中日：柳裕也
ヤクルト：サイスニード
阪神タイガース ー 読売ジャイアンツ【試合前】
阪神 --- --- --- |-
巨人 --- --- --- |-
東京ドーム・18時15分開始予定
▼開幕投手
阪神：青柳晃洋
巨人：戸郷翔征
広島東洋カープ ー 横浜DeNAベイスターズ【試合前】
広島 --- --- --- |-
DeNA --- --- --- |-
横浜スタジアム・18時30分開始予定
▼開幕投手
広島：九里亜蓮
DeNA：東克樹
プロ野球12球団開幕スタメン予想
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【了】