【試合速報】プロ野球開幕戦2024　巨人対阪神ほか　開幕スタメン　試合結…

プロ野球（NPB）開幕戦 スコア速報



プロ野球は29日、セ・パ全12球団が開幕戦（6試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。





今シーズンのプロ野球はDAZNで生中継！

月額1270円お得に観るなら［PR］





埼玉西武ライオンズ ー 東北楽天ゴールデンイーグルス【試合前】

西武 --- --- --- |-

楽天 --- --- --- |-







楽天モバイルパーク宮城・18時00分開始予定



▼開幕投手

西武：今井達也

楽天：早川隆久























福岡ソフトバンクホークス ー オリックス・バファローズ【試合前】

ソフトバンク --- --- --- |-

オリックス --- --- --- |-







京セラドーム大阪・18時00分開始予定



▼開幕投手

ソフトバンク：有原航平

オリックス：宮城大弥

















北海道日本ハムファイターズ ー 千葉ロッテマリーンズ【試合前】

日本ハム --- --- --- |-

ロッテ --- --- --- |-







ZOZOマリンスタジアム・18時30分開始予定



▼開幕投手

日本ハム：伊藤大海

ロッテ：小島和哉











プロ野球12球団開幕スタメン予想



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●













東京ヤクルトスワローズ ー 中日ドラゴンズ【試合前】

ヤクルト --- --- --- |-

中日 --- --- --- |-







明治神宮野球場・18時00分開始予定



▼開幕投手

中日：柳裕也

ヤクルト：サイスニード

















阪神タイガース ー 読売ジャイアンツ【試合前】

阪神 --- --- --- |-

巨人 --- --- --- |-







東京ドーム・18時15分開始予定



▼開幕投手

阪神：青柳晃洋

巨人：戸郷翔征

















広島東洋カープ ー 横浜DeNAベイスターズ【試合前】

広島 --- --- --- |-

DeNA --- --- --- |-







横浜スタジアム・18時30分開始予定



▼開幕投手

広島：九里亜蓮

DeNA：東克樹











プロ野球12球団開幕スタメン予想



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●











【了】