【試合速報】プロ野球開幕戦2024　巨人対阪神ほか　開幕スタメン　試合結…

プロ野球（NPB）開幕戦　スコア速報

　プロ野球は29日、セ・パ全12球団が開幕戦（6試合）を行う。試合経過・スコア速報は以下の通り。
 

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埼玉西武ライオンズ　ー　東北楽天ゴールデンイーグルス【試合前】
西武　--- --- --- |-
楽天　--- --- --- |-
 

 
楽天モバイルパーク宮城・18時00分開始予定
 
▼開幕投手
西武：今井達也
楽天：早川隆久
 


 

 





福岡ソフトバンクホークス　ー　オリックス・バファローズ【試合前】
ソフトバンク　--- --- --- |-
オリックス　　--- --- --- |-
 

 
京セラドーム大阪・18時00分開始予定
 
▼開幕投手
ソフトバンク：有原航平
オリックス：宮城大弥
 







北海道日本ハムファイターズ　ー　千葉ロッテマリーンズ【試合前】
日本ハム　--- --- --- |-
ロッテ　　--- --- --- |-
 

 
ZOZOマリンスタジアム・18時30分開始予定
 
▼開幕投手
日本ハム：伊藤大海
ロッテ：小島和哉　
 



 
プロ野球12球団開幕スタメン予想



















東京ヤクルトスワローズ　ー　中日ドラゴンズ【試合前】
ヤクルト　--- --- --- |-
中日　　　--- --- --- |-
 

 
明治神宮野球場・18時00分開始予定
 
▼開幕投手
中日：柳裕也
ヤクルト：サイスニード
 







阪神タイガース　ー　読売ジャイアンツ【試合前】
阪神　--- --- --- |-
巨人　--- --- --- |-
 

 
東京ドーム・18時15分開始予定
 
▼開幕投手
阪神：青柳晃洋
巨人：戸郷翔征
 







広島東洋カープ　ー　横浜DeNAベイスターズ【試合前】
広島　--- --- --- |-
DeNA　--- --- --- |-
 

 
横浜スタジアム・18時30分開始予定
 
▼開幕投手
広島：九里亜蓮
DeNA：東克樹
 



 
プロ野球12球団開幕スタメン予想















 

 
【了】