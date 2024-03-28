【あすのメジャーリーグ】MLB開幕戦・大谷翔平ら日本人選手の試合日程は？…

メジャーリーグ 最新情報



メジャーリーグ全30球団の2024年シーズンが3月28日（日本時間3月29日）に開幕。大谷翔平選手・山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ラーズ・ヌートバー外野手が所属するセントルイス・カージナルスと対戦する。日本人選手所属チームの開幕戦スケジュールは、以下のとおり。





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アメリカン・リーグ

トロント・ブルージェイズ（菊池雄星所属）

レイズ ― ブルージェイズ【トロピカーナ・フィールド 日本時間5時10分】

予告先発：ザック・エフリン（レイズ）、コーリー・クルーバー（ブルージェイズ）







デトロイト・タイガース（前田健太所属）

ホワイトソックス ― タイガース【ギャランティード・レート・フィールド 日本時間5時10分】

予告先発：ギャレット・クロシェ（ホワイトソックス）、タリク・スクバル（タイガース）



ボストン・レッドソックス（吉田正尚、上沢直之所属）

マリナーズ ― レッドソックス【T-モバイル・パーク 日本時間11時10分】

予告先発：ルイス・カスティーヨ（マリナーズ）、ブライアン・ベロ（レッドソックス）











ナショナル・リーグ



サンディエゴ・パドレス（ダルビッシュ有、松井裕樹所属）

パドレス ― ジャイアンツ【ペトコ・パーク 日本時間5時10分】

予告先発：ダルビッシュ有（ツインズ）、ローガン・ウェブ（ジャイアンツ）



ロサンゼルス・ドジャース（大谷翔平、山本由伸所属）

ドジャース ― カージナルス【ドジャー・スタジアム 日本時間5時10分】

予告先発：タイラー・グラスノー（ドジャース）、マイルズ・マイコラス（カージナルス）



シカゴ・カブス（鈴木誠也、今永昇太所属）

レンジャーズ ― カブス【グローブライフ・フィールド 日本時間8時35分】

予告先発：ネイサン・イオバルディ（レンジャーズ）、ジャスティン・スティール（カブス）



ニューヨーク・メッツ（千賀滉大、藤浪晋太郎所属）

メッツ ― マーリンズ

（※試合中止）





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【了】