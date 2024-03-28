◆ 開幕投手は有原航平

NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

小久保新体制で覇権奪回へ挑むソフトバンクは、主力の柳田悠岐・近藤健介らに加えて、新加入の山川穂高、ウォーカーが開幕一軍に名を連ねた。また19日に球団史上初の3名同時支配下登録となった仲田慶介・緒方理貢・川村友斗は揃って開幕一軍を勝ち取った。投手では、ドラフト2位の岩井俊介・ドラフト4位の村田賢一・ドラフト5位の澤柳亮太郎のルーキー3名が開幕一軍入りを果たした。

29日18時00分から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、ソフトバンクが有原航平、オリックスが宮城大弥と発表されている。

◆ ソフトバンク・開幕一軍メンバー

▼ 投手

11 津森 宥紀

14 又吉 克樹

17 有原 航平

27 岩井 俊介

34 村田 賢一

38 澤柳 亮太郎

40 杉山 一樹

48 藤井 皓哉

54 Ｒ．オスナ

66 松本 裕樹

▼ 捕手

19 甲斐 拓也

62 海野 隆司

▼ 内野手

0 川瀬 晃

6 今宮 健太

8 牧原 大成

13 三森 大貴

23 周東 佑京

24 栗原 陵矢

25 山川 穂高

69 仲田 慶介

▼ 外野手

3 近藤 健介

7 中村 晃

9 柳田 悠岐

28 Ａ．ウォーカー

57 緒方 理貢

61 川村 友斗