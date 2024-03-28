ソフトバンク・有原 (C)Kyodo News

◆ 開幕投手は有原航平

　NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　小久保新体制で覇権奪回へ挑むソフトバンクは、主力の柳田悠岐・近藤健介らに加えて、新加入の山川穂高、ウォーカーが開幕一軍に名を連ねた。また19日に球団史上初の3名同時支配下登録となった仲田慶介・緒方理貢・川村友斗は揃って開幕一軍を勝ち取った。投手では、ドラフト2位の岩井俊介・ドラフト4位の村田賢一・ドラフト5位の澤柳亮太郎のルーキー3名が開幕一軍入りを果たした。

　29日18時00分から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、ソフトバンクが有原航平、オリックスが宮城大弥と発表されている。

◆ ソフトバンク・開幕一軍メンバー

▼ 投手

11　津森　宥紀

14　又吉　克樹

17　有原　航平

27　岩井　俊介

34　村田　賢一

38　澤柳　亮太郎

40　杉山　一樹

48　藤井　皓哉

54　Ｒ．オスナ

66　松本　裕樹

▼ 捕手

19　甲斐　拓也

62　海野　隆司

▼ 内野手

0　川瀬　晃

6　今宮　健太

8　牧原　大成

13　三森　大貴

23　周東　佑京

24　栗原　陵矢

25　山川　穂高

69　仲田　慶介

▼ 外野手

3　近藤　健介

7　中村　晃

9　柳田　悠岐

28　Ａ．ウォーカー

57　緒方　理貢

61　川村　友斗