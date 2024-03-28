◆ 開幕投手は有原航平
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
小久保新体制で覇権奪回へ挑むソフトバンクは、主力の柳田悠岐・近藤健介らに加えて、新加入の山川穂高、ウォーカーが開幕一軍に名を連ねた。また19日に球団史上初の3名同時支配下登録となった仲田慶介・緒方理貢・川村友斗は揃って開幕一軍を勝ち取った。投手では、ドラフト2位の岩井俊介・ドラフト4位の村田賢一・ドラフト5位の澤柳亮太郎のルーキー3名が開幕一軍入りを果たした。
29日18時00分から京セラドーム大阪で行われる開幕戦の予告先発は、ソフトバンクが有原航平、オリックスが宮城大弥と発表されている。
◆ ソフトバンク・開幕一軍メンバー
▼ 投手
11 津森 宥紀
14 又吉 克樹
17 有原 航平
27 岩井 俊介
34 村田 賢一
38 澤柳 亮太郎
40 杉山 一樹
48 藤井 皓哉
54 Ｒ．オスナ
66 松本 裕樹
▼ 捕手
19 甲斐 拓也
62 海野 隆司
▼ 内野手
0 川瀬 晃
6 今宮 健太
8 牧原 大成
13 三森 大貴
23 周東 佑京
24 栗原 陵矢
25 山川 穂高
69 仲田 慶介
▼ 外野手
3 近藤 健介
7 中村 晃
9 柳田 悠岐
28 Ａ．ウォーカー
57 緒方 理貢
61 川村 友斗