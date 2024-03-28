◆ 開幕投手は柳裕也

NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

立浪体制3年目のシーズンを迎える中日は、昨季もチームを支えたメヒアやマルティネスに加え、来日2年目で飛躍が期待されるカリステ、26日に支配下登録されたロドリゲス、新助っ人のディカーソンが一軍メンバーに名を連ね、一軍5名の外国人枠をフル活用。新戦力の中田翔、中島宏之も開幕一軍入りを果たした。

29日18時00分から明治神宮野球場で行われる開幕戦の予告先発は、中日が柳裕也、ヤクルトがサイスニードと発表されている。

◆ 中日・開幕一軍メンバー

▼ 投手

13 橋本 侑樹

17 柳 裕也

20 涌井 秀章

33 祖父江 大輔

41 勝野 昌慶

46 梅野 雄吾

48 土生 翔太

50 清水 達也

59 齋藤 綱記

90 松山 晋也

91 Ｈ．メヒア

92 Ｒ．マルティネス

▼ 捕手

35 木下 拓哉

39 宇佐見 真吾

49 加藤 匠馬

▼ 内野手

2 田中 幹也

3 高橋 周平

5 村松 開人

6 中田 翔

9 中島 宏之

60 山本 泰寛

95 Ｃ．ロドリゲス

99 Ｏ．カリステ

▼ 外野手

00 尾田 剛樹

8 大島 洋平

30 三好 大倫

53 後藤 駿太

55 細川 成也

94 Ａ．ディカーソン