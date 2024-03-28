◆ 開幕投手は柳裕也
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
立浪体制3年目のシーズンを迎える中日は、昨季もチームを支えたメヒアやマルティネスに加え、来日2年目で飛躍が期待されるカリステ、26日に支配下登録されたロドリゲス、新助っ人のディカーソンが一軍メンバーに名を連ね、一軍5名の外国人枠をフル活用。新戦力の中田翔、中島宏之も開幕一軍入りを果たした。
29日18時00分から明治神宮野球場で行われる開幕戦の予告先発は、中日が柳裕也、ヤクルトがサイスニードと発表されている。
◆ 中日・開幕一軍メンバー
▼ 投手
13 橋本 侑樹
17 柳 裕也
20 涌井 秀章
33 祖父江 大輔
41 勝野 昌慶
46 梅野 雄吾
48 土生 翔太
50 清水 達也
59 齋藤 綱記
90 松山 晋也
91 Ｈ．メヒア
92 Ｒ．マルティネス
▼ 捕手
35 木下 拓哉
39 宇佐見 真吾
49 加藤 匠馬
▼ 内野手
2 田中 幹也
3 高橋 周平
5 村松 開人
6 中田 翔
9 中島 宏之
60 山本 泰寛
95 Ｃ．ロドリゲス
99 Ｏ．カリステ
▼ 外野手
00 尾田 剛樹
8 大島 洋平
30 三好 大倫
53 後藤 駿太
55 細川 成也
94 Ａ．ディカーソン