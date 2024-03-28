◆ 開幕投手は柳裕也

　NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　立浪体制3年目のシーズンを迎える中日は、昨季もチームを支えたメヒアやマルティネスに加え、来日2年目で飛躍が期待されるカリステ、26日に支配下登録されたロドリゲス、新助っ人のディカーソンが一軍メンバーに名を連ね、一軍5名の外国人枠をフル活用。新戦力の中田翔、中島宏之も開幕一軍入りを果たした。

　29日18時00分から明治神宮野球場で行われる開幕戦の予告先発は、中日が柳裕也、ヤクルトがサイスニードと発表されている。

◆ 中日・開幕一軍メンバー

▼ 投手

13　橋本　侑樹

17　柳　裕也

20　涌井　秀章

33　祖父江　大輔

41　勝野　昌慶

46　梅野　雄吾

48　土生　翔太

50　清水　達也

59　齋藤　綱記

90　松山　晋也

91　Ｈ．メヒア

92　Ｒ．マルティネス

▼ 捕手

35　木下　拓哉

39　宇佐見　真吾

49　加藤　匠馬

▼ 内野手

2　田中　幹也

3　高橋　周平

5　村松　開人

6　中田　翔

9　中島　宏之

60　山本　泰寛

95　Ｃ．ロドリゲス

99　Ｏ．カリステ

▼ 外野手

00　尾田　剛樹

8　大島　洋平

30　三好　大倫

53　後藤　駿太

55　細川　成也

94　Ａ．ディカーソン