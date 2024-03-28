◆ 開幕投手はサイスニード
NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。
2年振りの優勝を狙うヤクルトは、主力の村上宗隆、山田哲人に加え、活躍が期待される若手野手の赤羽由紘、武岡龍世、並木秀尊、丸山和郁らが開幕一軍入り。また新戦力の西川遥輝、嘉弥真新也、新助っ人のエスパーダも開幕一軍入りを果たした。
29日18時00分から明治神宮野球場で行われる開幕戦の予告先発は、ヤクルトがサイスニード、中日が柳裕也と発表されている。
◆ ヤクルト・開幕一軍メンバー
▼ 投手
12 石山 泰稚
17 清水 昇
20 木澤 尚文
24 星 知弥
34 田口 麗斗
39 Ｊ．エスパーダ
43 山本 大貴
44 大西 広樹
49 嘉弥真 新也
54 サイスニード
▼ 捕手
27 中村 悠平
30 西田 明央
32 松本 直樹
▼ 内野手
00 赤羽 由紘
1 山田 哲人
5 川端 慎吾
7 長岡 秀樹
13 Ｊ．オスナ
38 北村 拓己
55 村上 宗隆
60 武岡 龍世
▼ 外野手
0 並木 秀尊
3 西川 遥輝
4 丸山 和郁
9 塩見 泰隆
23 青木 宣親
25 Ｄ．サンタナ