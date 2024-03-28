◆ 開幕投手はサイスニード

NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

2年振りの優勝を狙うヤクルトは、主力の村上宗隆、山田哲人に加え、活躍が期待される若手野手の赤羽由紘、武岡龍世、並木秀尊、丸山和郁らが開幕一軍入り。また新戦力の西川遥輝、嘉弥真新也、新助っ人のエスパーダも開幕一軍入りを果たした。

29日18時00分から明治神宮野球場で行われる開幕戦の予告先発は、ヤクルトがサイスニード、中日が柳裕也と発表されている。

◆ ヤクルト・開幕一軍メンバー

▼ 投手

12 石山 泰稚

17 清水 昇

20 木澤 尚文

24 星 知弥

34 田口 麗斗

39 Ｊ．エスパーダ

43 山本 大貴

44 大西 広樹

49 嘉弥真 新也

54 サイスニード

▼ 捕手

27 中村 悠平

30 西田 明央

32 松本 直樹

▼ 内野手

00 赤羽 由紘

1 山田 哲人

5 川端 慎吾

7 長岡 秀樹

13 Ｊ．オスナ

38 北村 拓己

55 村上 宗隆

60 武岡 龍世

▼ 外野手

0 並木 秀尊

3 西川 遥輝

4 丸山 和郁

9 塩見 泰隆

23 青木 宣親

25 Ｄ．サンタナ