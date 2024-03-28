ヤクルト・サイスニード (C)Kyodo News

◆ 開幕投手はサイスニード

　NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　2年振りの優勝を狙うヤクルトは、主力の村上宗隆、山田哲人に加え、活躍が期待される若手野手の赤羽由紘、武岡龍世、並木秀尊、丸山和郁らが開幕一軍入り。また新戦力の西川遥輝、嘉弥真新也、新助っ人のエスパーダも開幕一軍入りを果たした。

　29日18時00分から明治神宮野球場で行われる開幕戦の予告先発は、ヤクルトがサイスニード、中日が柳裕也と発表されている。

◆ ヤクルト・開幕一軍メンバー

▼ 投手

12　石山　泰稚

17　清水　昇

20　木澤　尚文

24　星　知弥

34　田口　麗斗

39　Ｊ．エスパーダ

43　山本　大貴

44　大西　広樹

49　嘉弥真　新也

54　サイスニード

▼ 捕手

27　中村　悠平

30　西田　明央

32　松本　直樹

▼ 内野手

00　赤羽　由紘

1　山田　哲人

5　川端　慎吾

7　長岡　秀樹

13　Ｊ．オスナ

38　北村　拓己

55　村上　宗隆

60　武岡　龍世

▼ 外野手

0　並木　秀尊

3　西川　遥輝

4　丸山　和郁

9　塩見　泰隆

23　青木　宣親

25　Ｄ．サンタナ