巨人・戸郷翔征 (C) Kyodo News

◆ 開幕投手は戸郷翔征

　NPBは28日、翌日29日に2024年シーズンの開幕戦を戦う12球団の「開幕一軍メンバー」を発表した。

　阿部新体制で覇権奪回へ挑む巨人は、期待のドラフト1位の西舘勇陽、オープン戦で攻守両面において活躍を見せたドラフト3位の佐々木俊輔・ドラフト4位の泉口友汰に加え、トレードで加入した高橋礼や郡拓也、新助っ人のケラーといった新戦力が多数開幕一軍入り。

　29日18時15分から東京ドームで行われる開幕戦の予告先発は、巨人が戸郷翔征、阪神が青柳晃洋と発表されている。

◆ 巨人・開幕一軍メンバー

▼ 投手

15　大勢

17　西舘　勇陽

20　戸郷　翔征

28　高橋　礼

29　Ｆ．グリフィン

31　赤星　優志

33　Ｋ．ケラー

41　中川　皓太

49　Ａ．バルドナード

58　船迫　大雅

91　堀田　賢慎

93　松井　颯

▼ 捕手

22　小林　誠司

24　大城　卓三

37　郡　拓也

▼ 内野手

00　湯浅　大

2　吉川　尚輝

5　門脇　誠

6　坂本　勇人

25　岡本　和真

35　泉口　友汰

▼ 外野手

7　長野　久義

8　丸　佳浩

12　萩尾　匡也

13　梶谷　隆幸

43　重信　慎之介

44　佐々木　俊輔

51　浅野　翔吾

59　松原　聖弥