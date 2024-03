6月15、16日に東京・渋谷の9会場で行われるやついいちろう(エレキコミック)の主催イベント「YATSUI FESTIVAL! 2024」の第4弾出演アーティストが発表された。

今回の発表で新たにサニーデイ・サービス、ドレスコーズ、神聖かまってちゃん、ニガミ17才、ズーカラデル、高城れに(ももいろクローバーZ)、DJ KOO(TRF)、在日ファンク、Aooo、カルモニカ from Calmera、Q.I.S.、あらかじめ決められた恋人たちへ、挫・人間、ザ・シスターズハイ、サスペンダーズ、AIR-CON BOOM BOOM ONESAN、ちゃんもも◎(バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI)、クリトリック・リス、ワンダフルボーイズ、原昌和(the band apart)、yuji(ex. SuG)、HIROMITSU(OXYMORPHONN、KYONO BAND)、きのホ。、POLYPLUS、THEティバ、xiangyu、ひとひら、ジョナゴールド、lyrical school、りんご娘、岡山健二、tiny yawnら50組が追加された。イープラスでは5月15日23:59まで、チケットの先着先行予約を受け付けている。

やついいちろう コメント

第四弾アーティストの発表です!

一気に50組が発表になりました。最高のメンツが揃ってます。



今年は16日の方で初の試みとしてやついフェス内フェスというか怪談フェスをやります。

たくさんの怪談師の方々も発表になりました。自分が怪談ファンなもので。

怪談や都市伝説など不思議な話好きは1日楽しめると思いますよ。



もちろん音楽、お笑い、アイドルも沢山発表されました。

きっとどのジャンルでも好きなものだけを観て1日過ごせると思います。

そして新しい好きもみつかるフェスになるでしょう!



是非渋谷に遊びに来てくださいね!待ってまーす!

YATSUI FESTIVAL! 2024

2024年6月15日(土)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMBLIVE / 東間屋

<出演者>

DJ やついいちろう / あぁ~しらき / Aooo / あらかじめ決められた恋人たちへ / ウエストランド / エレ片 / エンジンコータロー / Ålborg / Khaki / カナメストーン / カルモニカ from Calmera / kiss the gambler / きのホ。 / Q.I.S. / Klang Ruler / ゲッターズ飯田 / GOING UNDER GROUND / 在日ファンク / サスペンダーズ / サニーデイ・サービス / Sundae May Club / 渋さ知らズオーケストラ / xiangyu / ジョナゴールド / 水曜日のカンパネラ / ズーカラデル / CENT / 高城れに / チャンス大城 / TOKYO No.1 SOUL SET / 友田オレ / トリプルファイヤー / Nagakumo / 七尾旅人 / 虹の黄昏 / 猫戦 / 春とヒコーキ / peanut butters / Helsinki Lambda Club / Homecomings / 細井徳太郎とタコ足イヤホンズ / 山二つ / 幽体コミュニケーションズ / ゆうらん船 / ゆってぃ / ゆんぼだんぷ / LAUSBUB / ラブリーサマーちゃん / 里星来 / RYUTist / lyrical school / りんご娘 / 浪漫革命 / わらふぢなるお / ワンダフルボーイズ / and more



2024年6月16日(日)東京都 Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-nest / Spotify O-Crest / duo MUSIC EXCHANGE / clubasia / LOFT9 Shibuya / WOMBLIVE / 東間屋

<出演者>

DJ やついいちろう / ANORAK! / Apsu Shusei / ぁみ / imai(group_inou) / 伊山亮吉 / Wienners / AIR-CON BOOM BOOM ONESAN / 岡山健二 / 小山田壮平(band set) / カルモニカ from Calmera / Guiba / 空気階段 / くだらない1日 / kurayamisaka / クリトリック・リス / ゲッターズ飯田 / the dadadadys / the telephones / ザ・シスターズハイ / ザ・チャレンジ&ONIGAWARA / THEティバ / 挫・人間 / さよならポエジー / 島田秀平 / 匠平 / 城谷歩 / 神聖かまってちゃん / 水中、それは苦しい / SUSHIBOYS / tiny yawn / 田中俊行 / ちゃんもも◎(バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI) / DJ響 / DJ KOO / TENSAIBAND BEYOND / TENDOUJI / 都市ボーイズ / トップシークレットマン / ドレスコーズ / ニガミ17才 / にゃんこスター / ネコニスズ / ハギノリザードマン / X-GUN / 原昌和(the band apart) / パンプキンポテトフライ / BiS / ひつじねいり / ひとひら / HIROMITSU(OXYMORPHONN、KYONO BAND) / fishbowl / 藤巻亮太(band set) / POLYSICS / POLYPLUS / 街裏ぴんく / 松嶋初音 / マッハスピード豪速球 / ママタルト / モーモールルギャバン / 茂呂剛伸 / ヤースー / や団 / yuji(ex-SuG) / 好井まさお / and more